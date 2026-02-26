Παύλος Γερουλάνος: «Κόλαφος» για την κυβέρνηση η απόφαση για τις υποκλοπές

Σαφή μηνύματα τόσο για την υπόθεση των υποκλοπών όσο και για τις μελλοντικές στρατηγικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος έθεσε τις «κόκκινες γραμμές» του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε την πρόσφατη δικαστική απόφαση ως αφετηρία νέων εξελίξεων.

Αναφερόμενος στην ετυμηγορία της δικαιοσύνης για την υπόθεση των επισυνδέσεων, ο Παύλος Γερουλάνος τη χαρακτήρισε «κόλαφο» για την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια επανεκκίνηση της υπόθεσης. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις, σημείωσε ότι στη δημοκρατία καμία εξουσία δεν είναι υπεράνω ελέγχου. «Υπάρχουν κακές και καλές αποφάσεις, γι' αυτό και ασκείται κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο έλεγχος είναι δομικό στοιχείο του πολιτεύματος.

Το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία και τα «ραμμένα κοστούμια»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παύλος Γερουλάνος σχετικά με τα σενάρια μελλοντικής συνεργασίας με την κυβερνητική παράταξη. Ξεκαθάρισε ότι μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν επιζήμια όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά πρωτίστως για την ίδια τη χώρα. Μάλιστα, άφησε σαφείς υπαινιγμούς για παρασκηνιακές διεργασίες, σημειώνοντας ότι «δεν θα ήταν η πρώτη φορά που κάποιοι θα έραβαν κοστούμια» για ένα τέτοιο σχήμα, δείχνοντας την κάθετη άρνησή του σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις.

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή

Σχολιάζοντας τις εσωκομματικές διεργασίες και το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Γερουλάνος παραδέχθηκε ότι σε αυτό επισημαίνονται ευθύνες που αφορούν και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτίμησε ότι αυτός είναι ο λόγος που το πόρισμα δύσκολα θα γινόταν αποδεκτό από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για αυτόνομη και ειλικρινή πορεία.

Αναφορικά με τη δυναμική της παράταξης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να επιστρέψουν στην κάλπη τα «τρία ΠΑΣΟΚ» που απέχουν. Κατέληξε παρατηρώντας μια σημαντική μετατόπιση στο εκλογικό σώμα, τονίζοντας ότι ψηφοφόροι που στο παρελθόν εμπιστεύτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πλέον αναζητούν διέξοδο σε μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή.