Παύλος Μαρινάκης: H αντιπολίτευση να αποφασίσει αν εμπιστεύεται ή όχι τη δικαιοσύνη

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στη Δικαιοσύνη εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την απόφαση για τις υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο ελληνικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επιβεβαίωσε την επικείμενη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και υπεραμύνθηκε της εθνικής στρατηγικής έναντι των επικρίσεων του Αντώνη Σαμαρά.

Αναφερόμενος στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Παύλος Μαρινάκης εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνολικά την αντιπολίτευση, θέτοντας το ερώτημα αν τελικά εμπιστεύονται τη θεσμική λειτουργία της Δικαιοσύνης. «Η κυβέρνηση την εμπιστεύεται στο σύνολό της», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η δικαστική απόφαση αφορά δύο ιδιώτες και όχι τον κυβερνητικό μηχανισμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι, ελλείψει τεκμηριωμένων και κοστολογημένων προτάσεων, επιχειρεί να μετατρέψει την πολιτική ζωή της χώρας σε ένα «απέραντο δικαστήριο». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία θεσμικά μέτρα για τη θωράκιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Καμία συμμετοχή σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Στο πεδίο της διεθνούς ασφάλειας, ο Παύλος Μαρινάκης υπήρξε κατηγορηματικός, διαψεύδοντας τα σενάρια που ήθελαν την Ελλάδα να εμπλέκεται σε πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Υπογράμμισε ότι, αν και η χώρα παραμένει στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ —γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις συχνές συναντήσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του—, δεν υπάρχει καμία σκέψη για συμμετοχή σε πολεμικές δράσεις.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι επίκειται επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να επισφραγίσει το ισχυρό επίπεδο της ελληνογαλλικής συνεργασίας, τόσο στον αμυντικό όσο και στον ενεργειακό τομέα.

Απαντώντας στις επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, ο κ. Μαρινάκης απαρίθμησε τις επιτυχίες της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι ενεργειακές συμπράξεις. Σημείωσε με νόημα ότι η ορθότητα αυτών των κινήσεων αποδεικνύεται από τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ενώ υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει καταδικάσει οριστικά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τέλος, αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα κατά του λαϊκισμού, δηλώνοντας ότι «τη δικαιοσύνη την αποδίδει η Δικαιοσύνη και όχι οι αυτόκλητοι δικαστές και τα τηλεδικαστήρια», ζητώντας σεβασμό στη θεσμική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.