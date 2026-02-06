Δίκη για το Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας

Την καταδίκη και των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator ζήτησε ο εισαγγελέας κατά την πολύωρη αγόρευση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.



Κατά τον εισαγγελέα «αποδείχθηκε η σύνδεση των κατηγορουμένων με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και το λογισμικό, οπότε να κηρυχθούν άπαντες ένοχοι για όλες τις κατηγορίες».



Ειδικότερα, ζήτησε να κριθούν ένοχοι για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων από κοινού να κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα και για παράβαση απορρήτου τηλεφωνικής συνομιλίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Για τις πράξεις αυτές πρότεινε τη μετατροπή των κατηγοριών μόνο σε κατά συρροή και όχι σε κατ’ εξακολούθηση η οποία αν γίνει δεκτή θα έχει αντίκτυπο ως προς τις ποινές αυξάνοντάς τες. «Το έννομο αγαθό εδώ έχει κάθε φορά διαφορετικό πρόσωπο, με κάθε αποστολή μηνύματος προσβάλλεται διαφορετικό αγαθό» εξήγησε.



Ο εισαγγελέας περιέγραψε αναλυτικά τη σχέση των εταιρειών Intellexa και Krikel (εκπρόσωποι των οποίων είναι οι κατηγορούμενοι ) με το παράνομο λογισμικό predator, αλλά και τη σχέση μεταξύ των κατηγορουμενων, περιγράφοντας οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στις δύο εταιρείες.



«Έγινε προσπάθεια να δοθεί εντύπωση ότι οι εταιρείες είναι άσχετες μεταξύ τους κάτι που καταφανώς δεν ισχύει. Υπάρχουν τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τα έγγραφα όμως που αποδεικνύουν σύνδεση» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η δίκη θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία υπολογίζεται να εκδοθεί σε λίγες μέρες.