«Λειτουργούσε παράκεντρο στη χώρα» - Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές

Με την κατάθεση του Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε πώς έγινε απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου από το λογισμικό Predator, την οποία συνέδεσε με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

«Μέχρι την παραίτηση Δημητριάδη, δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται, τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύει ότι η παρακολούθησή μου σχετιζόταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Έγιναν τρεις απόπειρες με το predator, όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν τσιμπάει, ενεργοποιείται η ΕΥΠ», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα. Παράκεντρο, καλά οργανωμένο, με ελληνικές πλάτες. Έχουμε φτάσει να αποφασίζει η δικαιοσύνη και να μην εφαρμόζει η Κυβέρνηση».

«Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μάθαινα ότι άκουγαν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα είχα αγωνία ποιος το έκανε; Δεν θα προσπαθούσα να μάθω; Όταν πήγα στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν αθλιότητες από όλους τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας! Με ψέματα, με υπονοούμενα περί εκβιασμών, αλλά εμείς είμαστε εδώ! Δεν κρυβόμαστε!», ανέφερε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

Η κατάθεση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Καλοκαίρι 2020-2021 ήμουν ευρωβουλευτής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκέμβριο 2021, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το καλοκαίρι του 2022 τον Ιούνιο, ενημέρωσα τον στενό συνεργάτη μου, ότι επίκειται παραίτησή μου από Ευρωκοινοβούλιο και μου συνέστησε να δώσω το κινητό μου σε μια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου για να ελέγξουν κατά πόσο μπορεί να είχε συμβεί κάτι με τα λογισμικά. Το έδωσα και μετά από λίγο μου είπε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και υπάρχει απόπειρα από λογισμικό Predator».

Πρόεδρος: Άρα μέχρι τότε δεν είχατε υποψιαστεί.

Ανδρουλάκης: Θα σας πω. Δέκα μέρες αφού πήρα την επίσημη απάντηση από τ Ευρωκοινοβούλιο, πήγα στον Άρειο Πάγο για να κάνω μήνυση. Σε δεύτερο χρόνο είδα ότι είχαν έρθει μηνύματα απόπειρας παγίδευσης από το Predator από το 2021, τα οποία επειδή τότε λάμβανα ως υποψήφιος εκατοντάδες μηνύματα, δεν τα είχα δει. Ένα είχα ανοίξει, αλλά δεν είχα πατήσει το λινκ γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο μας έλεγαν να μην ανοίγουμε τέτοια λινκ. Δεν είχα δώσει τότε ιδιαίτερη σημασία, ήταν μηνύματα δολώματα, που μου πρότειναν το πώς θα ωφεληθεί η εκστρατεία μου.

Πρόεδρος: Αφού βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, θεωρείτε ότι αφορούσε τις αρμοδιότητες σας εκεί; Η λόγω της εγχώριας ενασχόλησης; Γιατί τότε υπήρχαν και κάτι έρευνες για διαφθορά στην Ευρώπη...

Ανδρουλάκης: Η μία έρευνα που υπονοείτε δεν έχει καμία σχέση με την απόπειρα τη δική μου. Μέχρι την παραίτηση Δημητριάδη, αρχηγό ΕΥΠ κλπ, σκέφτηκα διάφορα σενάρια, αλλά δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται. Είχα κάνει δεκάδες αποστολές στο Ευρωκοινοβούλιο, τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Πιστοποιήθηκε η άποψή μου αυτή, ότι το σύστημα του Predator, που έχουν αυτοί οι κύριοι εδώ (σ.σ. οι κατηγορούμενοι), μετά είδαμε και τις ημερομηνίες. Έγιναν τρεις απόπειρες παγίδευσης και μετά ξεκίνησε παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Η παρακολούθηση τελείωσε λίγες μέρες μετά την εκλογή μου. Είναι τυχαίο ότι έγιναν τρεις απόπειρες και ταυτόχρονα άρχισε η ΕΥΠ; Είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε τότε; Δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Όταν η επιτροπή το εντόπισε, κάλεσε όλους μας και δεν βρέθηκε κανένα παρόμοιο ίχνος. Έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και μόνο. Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση μια υπόθεση που βάλλει κατά του πυρήνα της Δημοκρατίας, όπου υπήρχε παρακολούθηση σε υπουργούς αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είναι εδώ! Σε θέμα που αφορά την Εθνική ασφάλεια της χώρας! Και λείπουν σήμερα από αυτή τη δική! Αποδεικνύει ότι κάποιοι δεν υπερασπίζονται τον όρκο τους.

Πρόεδρος: Ποια είναι η πηγή προέλευσής του λογισμικού;

Ανδρουλάκης: Η εταιρεία Ιντελέξα είναι όμιλος επιχειρήσεων που ουσιαστικά είναι ιδιοκτήτες του Predator. Εκεί εμπλέκονται Μπίτσιος, Χάμου, Ντιλιαν. Στην κρικελ και ο Λαβράνος.

Πρόεδρος: Είχατε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της Αμερικής; Ή αρκεστήκατε ότι το λογισμικό φέρεται να ανήκει στην Ιντελεξα;

Ανδρουλάκης: Όταν κάτι εντοπίζεται από ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει πιστοποιημένη διαδικασία. Δεν υπήρχε λόγος.



Πρόεδρος: Τους ξέρετε προσωπικά τους κατηγορούμενους;



Ανδρουλάκης: Όχι.

Πρόεδρος: Λάβατε γνώση των διατάξεων παρακολούθησης από την ΕΥΠ;



Ανδρουλάκης: Εμείς πήραμε όλες τις πρωτοβουλίες που μας δίνει ο νόμος. Δικαιωθήκαμε στο ΣτΕ που είπε ότι πρέπει να ενημερωθώ. Όμως ο πρωθυπουργός δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Μάλιστα επειδή δεν εφαρμόζεται προσφύγαμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και περιμένουμε.

Πρόεδρος: Παράλληλη παρακολούθηση με Predator πως μπορούσε να ωφελήσει κάποιον τρίτο;

Ανδρουλάκης: Όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν τσιμπάει, ενεργοποιείται η ΕΥΠ. Από ότι φαίνεται η πρώτη απόπειρα προηγείται της παρακολούθησης από ΕΥΠ. Το Predator χρησιμοποιείται όταν θέλουν περισσότερα στοιχεία από τη συμβατική παρακολούθηση. Αφού δεν το κατάφεραν, αρκέστηκαν στη συμβατική.

Πρόεδρος: Κάτι άλλο;

Ανδρουλάκης: Πιστεύω ότι υπάρχει ένα παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα. Παράκεντρο καλά οργανωμένο με ελληνικές πλάτες. Έχουμε φτάσει να αποφασίζει η δικαιοσύνη και να μην εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Κάποιοι προσπαθούν να κουκουλώσουν την υπόθεση.

Πρόεδρος: Οι κατηγορούμενοι πώς θα επωφελούνταν;

Ανδρουλάκης: Όταν η χώρα γίνεται ξέφραγο αμπέλι και κάποιοι μπορούν να καρφώνουν το Predator σε αρχηγούς Ενόπλων δυνάμεων, όταν πουλάμε το Predator σε χώρες failed state της Αφρικής που ούτε το Ισραήλ δεν πουλάει... Πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένες πρόσωπα, με υπογραφή του γραμματέα της Κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι είχαν οικονομικά οφέλη.

Εισαγγελέας: Είπατε δώσατε κινητό στην υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2022. Ήταν γνωστό το Predator εκεί; Γιατί πήγατε;



Ανδρουλάκης: Είχε προηγηθεί μια επιτροπή για το θέμα του Πήγασος, έγινε έρευνα για αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Έγινε μια επιτροπή, έβγαλε μια αναφορά, συγχρόνως έγινε μηχανισμός ελέγχου των κινητών. Είχαν πάει πολλοί ευρωβουλευτές, το δικό μου ήταν το πρώτο κινητό που υπήρξε απόπειρα λογισμικού.

Εισαγγελέας: Το λογισμικό είπατε μπήκε όταν φεύγατε όμως από το Ευρωκοινοβούλιο.

Ανδρουλάκης: Το 2021 ξεκίνησε η εκστρατεία και η απόπειρα παγίδευσης. Το 2022 όταν ετοιμαζόμουν να παραιτηθώ, μου το πρότεινε ο συνεργάτης μου. Τελικά όμως δεν παραιτήθηκα το Σεπτέμβριο, γιατί μου ζήτησαν οι ευρωσοσιαλιστές να μείνω για να ερευνηθεί το θέμα της παρακολούθησης μου και να καταθέσω στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου.

Εισαγγελέας: Εσείς είχατε ένα κινητό;

Ανδρουλάκης: Ένα για όλα.

Εισαγγελέας: Τρεις απόπειρες λέτε, αλλά δεν τα ανοίξατε τα λινκ.



Ανδρουλάκης: Ναι.



Εισαγγελέας: Τεχνικά πως ανακαλύφθηκαν τα ίχνη της απόπειρας,; Αφού δεν πατήσατε το λινκ. Στη δικογραφία περιγράφεται ότι πρέπει να πατηθεί το λινκ για να δουλέψει το Predator. Πώς τη βρήκαν την απόπειρα;



Ανδρουλάκης: Στο Ευρωκοινοβούλιο μου είπαν ότι βρέθηκαν δύο μηνύματα σκανάροντας το κινητό. Ρώτησα αν υπάρχει πιθανότητα να έχουν μπει στο κινητό και μου είπαν όχι, γιατί δεν πάτησα το λινκ.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε:

«Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει τι έγινε. Είχαμε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβριο, αλλά έφυγε από τη ζωή η Φώφη Γεννηματά και η ΕΥΠ διέκοψε την παρακολούθηση μόλις εξέλεγαν.

Έχουμε ακούσει απίθανους δράκους περί εκβιασμων. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Όλοι οι άλλοι που είναι; Εκβιάζονται μήπως; Περίμενα να είναι όλοι εδώ.



Μέσω εμού παρακολουθούσαν έναν ολόκληρο κομματικό οργανισμό, παρακολουθούσαν πρώην πρωθυπουργούς.

Δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκαναν ότι μπορούσαν. Με δημοσκοπήσεις, με υποκλοπές... Ένα οργανωμένο παρακράτος».

Πρόεδρος: Δημοσιοποιήθηκε κάτι εναντίον σας που ειπώθηκε σε κάποια συνομιλία; Η υπήρξε έμμεσος εκβιασμός;



Ανδρουλάκης: Όταν ξεκινάει ένας νέος άνθρωπος έναν αγώνα και αντιμετωπίζει αυτά τα πρωτοφανή πράγματα, να μπαίνουν παρακρατικά εμπόδια, προφανώς σχετίζονται με την ηγεσία της χώρας. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, δεν θα είχα αγωνία να μάθω ποιος το έκανε; Αν άκουγαν τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων δεν θα προσπαθούσα να μάθω; Όταν πήγα στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν αθλιότητες από όλους Τους τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας! Με ψέματα, με αρμενικές, με τουρκικές, με υπονοούμενα περί εκβιασμών, εμείς είμαστε εδώ! Δεν κρυβόμαστε! Με έριξαν στη μηχανή του κιμά! Προσπάθησαν να με απαξιώσουν! Ήμουν το πρώτο θύμα σε όλη την Ευρώπη με αυτό τον τρόπο και το υποβαθμίζουν!.