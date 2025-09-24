Διακόπηκε πριν ξεκινήσει η δίκη για τις υποκλοπές - «Καρφιά» για τους εκπροσώπους των εταιρειών

Ξεκίνησε η δίκη των υποκλοπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με το δικαστήριο να ασχολείται με διαδικαστικά θέματα και να διακόπτει για τις 22 Οκτωβρίου.



Στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερα άτομα με την κατηγορία της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών, όλοι τους εκπρόσωποι των εταιριών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση των υποκλοπών.



Είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη δίκη ξεκινά, αφού τον περασμένο Μάιο είχε αναβληθεί λόγω έλλειψης μετάφρασης εγγράφων.



Ο συνήγορος ενός κατηγορούμενου έκανε αίτημα για χορήγηση εγγράφων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία, όπως ανέφερε, δεν είχε λάβει γνώση.

«Ικανοποιούνται τερτίπια κατηγορουμένων»

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρία Κεσσέ, συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας: «Αυτή την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής».

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, σημείωσε: «Την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές».