«Σύνδεση μεταξύ παράνομου λογισμικού και ΕΥΠ»: Η κατάθεση Γεροβασίλη στη δίκη για τις υποκλοπές

Για «σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ» έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη στην κατάθεσή της στη δίκη των υποκλοπών, όπου νωρίτερα κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε, η ίδια ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για ενδεχόμενη παρακολούθηση της, ωστόσο δεν ελέγχθηκε ποτέ το κινητό της, παρά μόνον κατέθεσε έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων, στα πλαίσια της οποία δεν ζητήθηκε η παράδοση του κινητού της.



Παράλληλα, η Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε ότι επί των ημερών της, από το 2017 έως το 2019, στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν υπέπεσε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην αντίληψή της, χαρακτηρίζοντας ως τη σχέση της με την ΕΥΠ ως «σχέση συνεργασίας» στα πλαίσια της οποίας δεχόταν ενημέρωση ανάλογα με την υπόθεση, δηλαδή για όσες είχαν ενδιαφέρον για εθνικά ζητήματα.

Εισαγγελέας: Από τη γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;



Μάρτυρας: Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση.



«Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα, την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρία και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση» κατέθεσε.