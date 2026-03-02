Με ατζέντα υποκλοπών ο Νίκος Ανδρουλάκης - Συσπείρωση αλλά και ρίσκο

Με ατζέντα υποκλοπών και όλα τα συνεπακόλουθα θέματα όπως το κράτος δικαίου, η ποιότητα της δημοκρατίας, η διαφάνεια και η λογοδοσία θα συνεχίσει την αντιπολιτευτική του τακτική ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας πλέον ως «λάφυρο» την απόφαση του δικαστηρίου που -όπως υποστηρίζει- τον δικαιώνει.

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν σκοπό να μετατρέψουν την πολιτική τους σε μονοθεματική, αφού η κεντρική στόχευση είναι να πείσουν ότι διαθέτουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Ωστόσο, η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, μετά και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, εκτιμούν ότι τους προσφέρει ένα διπλό πολιτικό όφελος και άρα δεν έχουν παρά να επιμείνουν «το ίδιο μαχητικά και θεσμικά, όπως άλλωστε τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια», λένε στον FLASH συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε και σχετικό βίντεο στο Tik Tok.

Από τη μια πλευρά, οι υποκλοπές σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένοι να κορυφώσουν το πρέσινγκ στον πρωθυπουργό και στο Μαξίμου, ώστε -όπως με νόημα σημειώνουν- «να πάψει να είναι σιωπηλός», κάτι που έκανε την Παρασκευή στη Βουλή όσο και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. «Λυπάμαι που ο πρωθυπουργός έκανε ότι… δεν άκουσε- δεν είδε, όταν του έθεσα το θέμα στη Βουλή. Δείχνει την ηθική και θεσμική παρακμή της διακυβέρνησης του», δήλωσε μέσω της «Κ» ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς ανέλαβε να θέσει τα ερωτήματα: -Ποιος ιδιώτης χωρίς πολιτική εντολή θα έστηνε έναν πανάκριβο μηχανισμό για να υποκλέψει τις συνομιλίες 87 προσώπων, -μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ανώτερων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων αξιωματούχων;

-Θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε ενέργειες για να μάθουμε τους λόγους που τέσσερις ιδιώτες αποφάσισαν ένα πρωί να παρακολουθήσουν τη μισή κυβέρνηση, ανώτερους δικαστές, την ηγεσία της διπλωματίας και των ενόπλων δυνάμεων;

-Θα σχολιάσει ο πρωθυπουργός πως πρόσωπα που καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν αξιωματούχους της Ελληνικής Αστυνομίας, τα ίδια φυλάσσονταν σε 24ώρη βάση από πολυάριθμη αστυνομική φρουρά;

-Θα εξηγήσει η κυβέρνηση πως πρόσωπο που καταδικάστηκε, τη στιγμή που παγίδευε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ , το ίδιο ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεύοντας τον Υπουργό Άμυνας;

-Πώς αξιολογεί η κυβέρνηση το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που οι καταδικασμένοι Χάμου, Ντίλιαν και Μπίτζιος παγίδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Εξωτερικών, εξασφάλιζαν ταυτόχρονα άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ;

Περιθώρια, δεξαμενές και προειδοποιήσεις

Από την άλλη, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα συν της υπόθεσης προσμετρούν την άμεση, ανοιχτή και ομόθυμη στήριξη που παρείχαν στο Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση του, όλοι οι εσωκομματικοί αντίπαλοι με δηλώσεις τους.

Όπως επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος, γεγονός που αυξάνει την εσωτερική συνοχή σε μια κρίσιμη συγκυρία, περίπου ένα μήνα πριν το συνέδριο όπου αναζητούνται οι χαμηλοί τόνοι και η ενότητα, από τις προϋποθέσεις για να «τσιμπήσει» το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

Υπάρχει μεγάλη «δεξαμενή»

Σύμφωνα πάντως με τον κ. Ανδρουλάκη, περιθώρια και δεξαμενές υπάρχουν... «Ένας στους τρεις Έλληνες δεν έχουν αποφασίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσουν και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει ότι θα απέχει από τις εκλογές. Άρα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να μας εμπιστευτεί», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη και εστιάζοντας σε όσους επιλέγουν τη διαμαρτυρία, επισήμανε ότι είναι μια ψήφος «χωρίς προοπτική, που στο τέλος ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία», καθώς «η πολιτική αλλαγή απαιτεί πρόγραμμα και προτάσεις, που διαθέτει το ΠΑΣΟΚ».

Την ίδια ώρα τέλος, επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις προς το εσωτερικό για όσους προτάσσουν μια προσωπική ατζέντα, δημιουργώντας εντυπώσεις γενικευμένης κακοφωνίας, συνιστώντας χαρακτηριστικά «να είμαστε όλοι προσεκτικοί στη δημόσια μας παρουσία γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει έναν τεράστιο επικοινωνιακό μηχανισμό και σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».