Χοντρό «άκυρο» Ανδρουλάκη σε Δούκα για το ψήφισμα

Οι αναγνώστες του FLASH είναι από πρώτο χέρι και εγκαίρως ενημερωμένοι για την απόφαση του Ανδρουλάκη να μην κάνει αποδεκτή την πρόταση Δούκα για ψήφισμα κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Όχι ότι αφήνει παράθυρο ή ότι τη λιγουρεύεται (όπως θα έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης).

Αλλά γιατί θα υπάρχει σαφής διατύπωση στα συνεδριακά κείμενα που θα καθιστούν σαφή και καθαρή τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πολιτική αλλαγή και η ΝΔ είναι ο ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος. Χθες, ο Ανδρουλάκης το επιβεβαίωσε και με συνέντευξη που έδωσε (στην «Κ»), επιφυλάσσοντας ένα αφ’ υψηλού καρφί στο δήμαρχο Αθηναίων.

«Το κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής θα περιέχει την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ξέρετε, ψηφίσματα στα συνέδρια μπαίνουν για επιμέρους θέματα, όχι για κεντρικά θέματα, για τα οποία υπάρχουν οι αποφάσεις που αφορούν την Εθνική Στρατηγική. Και δεν είναι ένα επιμέρους θέμα η αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας», απάντησε ο Ανδρουλάκης, με διάθεση (να το πω μπασκετικά) να ταπώσει ευγενικά τον Δούκα...