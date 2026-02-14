Τι κρύβει η σύγκρουση Τσίπρα - Στουρνάρα-«Ξεκίνησε επίσημα η στοχοποίηση», η εκτίμηση στην Αμαλίας

Μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση ξέσπασε τις τελευταίες ώρες μεταξύ του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας και του πρώην πρωθυπουργού. Η αφορμή δόθηκε, ως γνωστόν από μια δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα που έκανε στην «Ομάδα Αλήθειας» αναφορικά με το παρελθόν και για κάποια γεγονότα που συνέβησαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την Τράπεζα Αττικής. Η απάντηση ήταν άμεση και έριξε λάδι στη φωτιά.

Η αναζωπύρωση της ιδεολογικής και πολιτικής σύγκρουσης



Στην ουσία, πρόκειται για μια αναζωπύρωση της ιδεολογικής και πολιτικής σύγκρουσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019, με το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές πολιτικές ισορροπίες. Όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν ανεξάρτητοι πολιτικοί κύκλοι που σημειωτέον διατηρούν σχέσεις και με τους δύο παράγοντες.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εξεπλάγησαν από την ένταση και το βαθμό της κόντρας. Υψηλοί τόνοι , σκληρές εκφράσεις, υπονοούμενα με

βαριές κατηγορίες. .



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πριν χρόνια επισκεφθεί την έδρα της Τράπεζας της Ελλάδας και είχε συνομιλήσει σε καλό κλίμα με τον διοικητή της. Είναι σημαντικό, επίσης, πως υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού κρατικού οργανισμού είναι ο στενός οικονομικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χουλιαράκης. Ειρήσθω εν παρόδω, μεταξύ των δύο παραγόντων, υπήρξε κατά το παρελθόν μια υψηλού επιπέδου σύγκρουση αλλά σε επίπεδο πρωθυπουργού και διοικητή της ΤτΕ.

«Ξεκίνησε επίσημα η στοχοποίηση»





Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, οι στενοί του συνεργάτες συνδέουν στενά την επίκριση και επίθεση του Γιάννη Στουρνάρα με τις επίκαιρες αλλαγές στη διοίκηση της Τράπεζας. Από τη δική του την πλευρά ο Γιάννης Στουρνάρας όχι μόνον αρνείται τις υπόνοιες και κατηγορίες αλλά προχωρά σε αποκαλύψεις εκείνης της περιόδου.



«Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» σημείωνε με νόημα έμπειρος κοινοβουλευτικός παράγοντας. Πάντως και σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού , εκτιμάται πως «στήνεται ένα πολιτικό σκηνικό είτε προσωπικών στόχων είτε ευρύτερων σχεδίων στην πορεία για την νέα πολιτική κίνηση». Σε αυτό εντάσσουν και τις συχνές επιθέσεις του κ. Μαρινάκη και υπουργών αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου.