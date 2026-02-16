Παρέμβαση Χαρίτση: Να μπει «πλαφόν» στις θητείες διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας

Τροπολογία η οποία ορίζει πως ο διορισμός της διοίκησης της Τραπέζης της Ελλάδος, τόσο του Διοικητή όσο και των υποδιοικητών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο θητείες, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή.

Με δήλωσή του στις κάμερες έξω από τη Βουλή, ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε για «θεσμική παρέμβαση λογοδοσίας και διαφάνειας», σχολιάζοντας πως «η αξιοπιστία των θεσμών και των θεσμικών φορέων δεν συνδέεται με τη μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία, ούτε με τη δημιουργία κέντρων εξουσίας».

Η παρέμβαση Χαρίτση έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα.

«Η κεντρική τράπεζα της χώρας πρέπει να προστατευθεί από πολιτικά παιχνίδια, όπως επίσης και από την ταύτισή της με προσωπικές διαδρομές και καριέρες, ανεξαρτήτως προσώπων», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Μάλιστα, ο ίδιος ενημέρωσε πως επικοινώνησε ήδη τόσο με τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και με τον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας τους να στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία του κόμματός του.

Πηγές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως ο Σωκράτης Φάμελλος, στην επικοινωνία που είχε με τον Αλέξη Χαρίτση, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς.