Δραματικές εξελίξεις στη Νέα Αριστερά - Έρχεται παραίτηση Χαρίτση

Το φυτίλι στην Νέα Αριστερά έχει ανάψει εδώ και καιρό. Στο πρόσφατο συνέδριο βρέθηκε μια πολιτική ισορροπία που, όλοι, όμως όλοι γνώριζαν πως είναι ευκαιριακή. Η αλήθεια είναι πως ο Αλέξης Χαρίτσης βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός του κόμματος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται, μέχρι το απόγευμα οι εξελίξεις να είναι ραγδαίες. Αναμένεται μια συνάντηση μεταξύ του Αλέξη Χαρίτση και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Η προηγούμενη είχε αναβληθεί πριν μερικές ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο καθώς η παραίτηση εκ του προεδρικού θώκου, σχεδόν ισοδυναμεί και με παραίτηση της κοινοβουλευτικής έδρας(;). Όπως και οι βουλευτές που θα ακολουθήσουν τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.

Ειρήσθω εν παρόδω πως η μεγάλη πλειοψηφία του κόμματος βρίσκεται απέναντι στην επικοινωνία και στη σύνδεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν πως το όλο θέμα εδράζεται στην προοπτική της μελλοντικής συνεργασίας του Αλέξη Χαρίτση με τον πρώην πρωθυπουργό που είναι αλήθεια πως χαίρει της εκτιμήσεως του.

Τα σενάρια



Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στη Νέα Αριστερά είναι πολλά:

-παραίτηση εκ της προεδρικής θέσης αλλά παραμονή ως βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

παραίτηση και από τις δυο θέσεις.

παραμονή και στις δυο θέσεις-ίσως το πιο απίθανο να συμβεί.

οι βουλευτές δεν θα ακολουθήσουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Εξάλλου όπως έλεγαν χαρακτηριστικά «για που να ακολουθήσουμε;».

Ότι και να συμβεί το σίγουρο είναι πως η Νέα Αριστερά, δεν θα αποφύγει τη διάσπαση.