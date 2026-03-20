Νέα Αριστερά: Παραιτείται από πρόεδρος ο Αλέξης Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξέφρασε, σύμφωνα με πληροφορίες την απόφαση του να παραιτηθεί εκ της θέσεως του. Σε συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, ο Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε πως θα παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος, με το θέμα να παραπέμπεται προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, την ερχόμενη εβδομάδα.



Η παραίτηση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ζητούμενο, είναι, πλέον η αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Αριστεράς. Η «διαφωνία» είναι αν ο ίδιος και οι βουλευτές που στηρίζουν την απόφαση του, θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα παραμείνουν στην υπάρχουσα κοινοβουλευτική ομάδα.

Και αυτό είναι, ίσως, το σημαντικότερο για την Νέα Αριστερά καθώς αν αποφασιστεί η έξοδος οκτώ και πλέον βουλευτών, τότε, κοινοβουλευτικά δεν θεωρείται πως κατέχει θέση κόμματος, με ότι αυτό συνεπάγεται στους κανόνες της βουλής.



Σύμφωνα με πληροφορίες η πλειοψηφία του κόμματος, θεωρεί πως η παραίτηση οφείλει να ισοδυναμεί και με αποχώρηση. Τουλάχιστον οι «σκληροί» του κόμματος αυτό προβάλλουν. Το αντίθετο, λένε, θα ισούται με προσχηματική συνεύρεση μέχρι να συμβεί το λογικό επακόλουθο.



Σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι την πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου, που θα αποφασίσει για την αντικατάσταση του, την ευθύνη του προέδρου αναλαμβάνει ο Γαβριηλ Σακελλαριδης, που κατέχει τη θέση του γραμματέα. Αναζητείται, επίσης και η θέση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης καθώς η παραίτηση εκ της θέσεως του προέδρου, θα προκαλέσει και ντόμινο αλλαγών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως το συνέδριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο σε ένα μήνα.