«Γιατί τέτοια λύσσα;»: Κόντρα Μαρινάκη - Τζανακόπουλου στον απόηχο του Athens Alitheia Forum

Η διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum» κατά της παραπληροφόρησης και των fake news, εξακολουθεί να πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Τζανακόπουλου στη Βουλή, τονίζοντας πως όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, υπήρξαν απολύτως διαφανείς και νόμιμες και ανακοινώνοντας πως στόχος είναι το συνέδριο να καταστεί θεσμός.

«Γιατί αυτή η λύσσα κατά του συνεδρίου;»

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς στα ψέματα. Γιατί αυτή η λύσσα κατά του συνεδρίου;» διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, βγάζοντας στη σέντρα την αντιπολίτευση, σχολιάζοντας πως «και μόνο αυτό που μας λέτε ότι “δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε”, δείχνει πόση σχέση έχει ο χώρος σας με τη Δημοκρατία».

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τα περί έλλειψης πολυφωνίας, λέγοντας πως στο επίμαχο συνέδριο συμμετείχαν δημοσιογράφοι από όλα τα μίντια, «σκληροί επικριτές» της κυβέρνησης, ενώ είχαν κληθεί και όλα τα κόμματα, ωστόσο εκείνα επέλεξαν να μην παρευρεθούν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο πρόσφατο επεισόδιο στο briefing με δημοσιογράφο, σχολιάζοντας πως επί ΣΥΡΙΖΑ «δημοσιογράφοι πήγαν στο αυτόφωρο» και «έγιναν αγωγές ακόμη και από τον πρωθυπουργό κατά δημοσιογράφων», ενώ επί ΝΔ καταργήθηκε η απλή δυσφήμιση και «η Ελλάδα έχει τις καλύτερες εκθέσεις της Κομισιόν ως προς την ελευθερία του Τύπου», όπως είπε.

«Απολύτως διαφανές το συνέδριο, θέλουμε να γίνει θεσμός»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απέρριψε από βήματος της Βουλής και τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας. «Το συνέδριο είναι απολύτως διαφανές, θέλουμε να γίνει θεσμός», τόνισε λέγοντας πως όλες οι δαπάνες και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν υπήρξαν απολύτως νόμιμες, ενώ οι εταιρείες που επελέγησαν έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνέδρια.

«Δεν αποκλείω να έχουν οργανώσει και συνέδρια της ΝΔ. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες με τιμές κάτω από αντίστοιχα συνέδρια του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα στη Διαύγεια, τα καταθέτω και στα πρακτικά», ανέφερε.

Όσο για τα περί «προσωπικών σχέσεων» με συγκεκριμένη διοργανώτρια εταιρεία, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό σημείωσε πως ουδέποτε απέκρυψε τις σχέσεις του, έκανε ωστόσο λόγο για «προσωπική στοχοποίηση ενός ανθρώπου», επιμένοντας πως όλα έγιναν «νόμιμα και καθαρά».

Τζανακόπουλος: «Δεν γίνεται ο ελεγχόμενος να καθορίζει τις προϋποθέσεις ελέγχου του»

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος υποστήριξε πως δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση, δηλαδή ο «ελεγχόμενος», να καθορίσει τις προϋποθέσεις ελέγχου του. «Διοργανώνετε ένα συνέδριο για τους όρους που θα σας ασκείται κριτική. Το ⅕ των ομιλητών ήταν κυβερνητικά στελέχη, την ώρα που η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί στον τοξικό λόγο και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων», υποστήριξε ο ερωτών βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ο ίδιος κατήγγειλε «στημένη διαδικασία», υποστηρίζοντας πως η «προθεσμία υποβολής προσφορών για τις διοργανώτριες εταιρείες έληξε μία ημέρα πριν το συνέδριο». Ταυτοχρόνως, υποστήριξε πως τρεις από τις εταιρείες είχαν αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ στις εκλογές του ‘23, ενώ άφησε αιχμές για «προσωπικές σχέσεις» του υφυπουργού με συγκεκριμένη εταιρεία.