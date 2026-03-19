Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή

Στα άκρα έφτασε για ακόμη μια φορά η κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αυτή τη φορά με αφορμή την καταγγελία του κ. Γεωργιάδη ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε μέσα στην αίθουσα της Βουλής.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή μια συσκευασία με κράκερ που κρατούσε ο υπουργός Υγείας και προσέφερε στις συνεργάτιδές του που κάθονταν στα έδρανα.

Ωστόσο αφού σημειώθηκε έντονη λογομαχία, λίγη ώρα αργότερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανάρτησε το επίμαχο βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η κα Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπεί παράνομα με το κινητό της τον ίδιο και τους πολιτικούς της αντιπάλους ζητώντας προστασία από το προεδρείο της Βουλής

Ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης και επανέναρξη των διαδικασιών χωρίς ωστόσο να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνούμενη να δεχθεί τις συστάσεις του αντιπροέδρου του κοινοβουλίου Γιώργου Γεωργαντά να μην βινετοσκοπεί τον χαρακτήρισε «Χίτλερ». «Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ» ήταν η πληρωμένη απάντηση του αντιπροέδρου.



Οι διάλογοι πριν τη διακοπή είναι ενδεικτικοί:

Άδωνις Γεωργιάδης: Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε;

Άδωνις Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε κ. πρόεδρε. Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της Βουλής εδώ δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε την συνεδρίαση.