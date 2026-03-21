Γεωργιάδης: Κακώς έφαγα το κράκερ αλλά η Κωνσταντοπούλου καταγράφει τα πάντα στη Βουλή

Τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν μέσα στην αίθουσα της Βουλής και για το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε τον λόγο που έφαγε το περίφημο κρακεράκι τονίζοντας ότι για περισσότερο από μιάμιση ώρα δεν είχε φάει, καθώς δεν είχε προλάβει να πάει στο γραφείο του. «Με έπιασε λιγούρα και αποφάσισα να βγω έξω για λίγο, όπου έφαγα δύο κράκερ», ανέφερε. Όταν επέστρεψε στην αίθουσα, κρατούσε τη συσκευασία την οποία άνοιξε και έφαγε άλλο ένα κομμάτι. Όπως παραδέχτηκε ήταν λάθος του.

Αναφερόμενος όμως στο περιστατικό με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία τον κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο, ο ίδιος τόνισε «Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένα καταγράψει βίντεο σε διάφορες επιτροπές, όπως με την κ. Συρεγγέλα και άλλους βουλευτές. Δεν θεωρώ ότι το να φάω ένα κράκερ είναι λόγος για τέτοια συμπεριφορά. Αυτό αρχίζει και το κάνει σκοινί κορδόνι» σημείωσε.

«Εγώ δεν είχα ασχοληθεί μαζί της. Δεν της είχα απευθύνει τον λόγο και ξαφνικά την βλέπω να με τραβάει και συνειδητοποιώ ότι έχει σκοπό να το ανεβάσει. Σκέφτηκα ότι αν δεν αντιδράσω δεν θα ακουστεί η δική μου πλευρά».

Όσο για το εάν επιτρέπεται ή όχι η κατανάλωση ποτών και τροφίμων μέσα στη Βουλή ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ενώ παραδέχτηκε για ακόμη μια φορά το λάθος του.