Καταγγελία κατά Γεωργιάδη από τη Ζωή για τη δίκη Βαλυράκη-«Έχεις περάσει σε άλλη σφαίρα» της απαντά

Η πρωινή κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, συνεχίστηκε σε ζωντανή μετάδοση το απόγευμα στον τηλεοπτικό αέρα.

Σε τηλεφωνική της παρέμβαση στο Open, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να εξηγήσει τι συνέβη μεταξύ της ίδιας και του υπουργού Υγείας, όταν ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ τους στη Βουλή. Και προχώρησε σε μία απίστευτη καταγγελία:

Όπως υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, άνθρωπος του Άδωνι Γεωργιάδη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πήγε στη δίκη Βαλυράκη και επιχείρησε να τραμπουκίσει συνεργάτη της και να απειλήσει τόσο την ίδια όσο και τη χήρα του πρώην υπουργού.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως για το θέμα έχει ενημερωθεί τόσο ο αρχηγός της αστυνομίας όσο και ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τον οποίο κατηγόρησε ότι «κρύβεται...».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη τηλεφωνικά, επίσης, προκειμένου να απαντήσει στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όπως είπε, κανένας άνθρωπος από τη φρουρά του δεν πήγε στη δίκη Βαλυράκη για τον οποίο, συμπλήρωσε, πως τον εκτιμούσε βαθύτατα και πως περιμένει και ο ίδιος την έκβαση της δίκης προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατό του.

«Πόσες μηνύσεις να κάνω πλέον; Θλίβομαι που θα το πως ως υπουργός Υγείας αλλά η γυναίκα έχει περάσει σε άλλη σφαίρα» είπε ο κ. Γεωργιάδης.