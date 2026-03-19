Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Κουραστικά επικίνδυνη η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων παρεμβαίνει μετά από πρόσφατες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας έντονη αντίδραση και προβληματισμό. Με αιχμηρό δελτίο Τύπου, εστιάζει στη σημασία της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και της απρόσκοπτης λειτουργίας της Δικαιοσύνης, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα των Τέμπη. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η εμπιστοσύνη προς τους δικαστικούς λειτουργούς που έχουν αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Κουραστικά επικίνδυνη!

Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες. Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης, καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού. Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».