O Τσίπρας... εύχεται στον Στουρνάρα «να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ»

Με «φαρμακερά βέλη» απάντησαν από την Λ. Αμαλίας στον Γιάννη Στουρνάρα μετά από το αιχμηρό σχόλιο πηγών του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στα όσα έγραψε στο Facebook ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.

Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».