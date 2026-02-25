Πολιτική πλατφόρμα από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη ενόψει Συνεδρίου

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με σύνθημα «Αλλαγή+ - Ανατρέπουμε τη στασιμότητα, τολμάμε ξανά, ορίζουμε τη ζωή μας» θέτει το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Η Αλλαγή+ αποτελεί τη δική μας απάντηση στη μεγάλη εικόνα της νέας εποχής. Είναι πρόταση επαναπροσδιορισμού, που θέτει ξανά τα σημεία αναφοράς και τις διαχωριστικές γραμμές, ώστε να μας επιτρέψει να περάσουμε από την άμυνα στην αντεπίθεση: ανατρέπουμε την στασιμότητα, τολμάμε να ορίζουμε ξανά τη ζωή μας, με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση».



Ο κ. Χριστοδουλάκης θέτει το ερώτημα «Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;», υποστηρίζοντας ότι «η απάντηση είναι καθαρή, αυτονόητη και δεν έχει αστερίσκους» υπέρ ενός ΠΑΣΟΚ «το οποίο διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της ανασυγκρότησης της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ενός ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει πως η ΝΔ είναι ο μοναδικός του αντίπαλος και φιλοδοξεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή στον τόπο».



Σημειώνει επίσης στην ίδια κατεύθυνση ότι οι διαχωριστικές γραμμές με τη συντήρηση δεν είναι συγκυριακές, «αντιθέτως, οφείλουν να είναι δομικές, να μην περιορίζονται στα πρόσωπα, αλλά να διέπουν το πρόσημο, τις προτεραιότητες και την ιδεολογική αναφορά των πολιτικών με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται σε ρήξη», ενώ συμπληρώνει ότι η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, «όποιον αρχηγό κι αν έχει».

Στο «καυτό» ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής παίρνει καθαρή θέση ενάντια στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και βάζει μία ακόμη παράμετρο. «Ακόμα και αν μοιάζει μονότονο να επαναλαμβανόμαστε, το «όχι» πρέπει να είναι σαφές και καθαρό. Όμως, πρέπει να είναι σαφές και το εξής: πως από μόνη της, προφανώς η απάντηση αυτή δεν επαρκεί για να καθορίσει την πολιτική, ιδεολογική και στρατηγική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ετεροπροσδιορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή σκιά που να θολώνει το πρόταγμα της προσπάθειας», δηλώνει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη που εκφράζει για τη διεύρυνση όπου τάσσεται υπέρ του ανοίγματος αλλά συμμερίζεται και την καχυποψία που εκφράζει ένα μέρος της βάσης και βάζει τις δικές του κόκκινες γραμμές.

«Για όσους έμειναν στο ΠΑΣΟΚ τα πέτρινα χρόνια και τραυματίστηκαν από συμπεριφορές που πλήγωσαν την παράταξη, είναι εύλογο κάθε επιλογή διεύρυνσης να αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Όμως, ο στόχος των πλειοψηφικών κοινωνικών συσχετισμών και της εκλογικής νίκης δεν μπορεί να συντελεστεί από ένα κόμμα κλειστό και φοβικό. Η κοινωνική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ είναι αναγκαία, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA του [...] Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Η ταύτιση με το ιστορικό αφήγημα της παράταξης για την καθοριστική πολιτική συνθήκη της οικονομικής κρίσης και την μετέπειτα διαχείριση της είναι ο ελάχιστος παρονομαστής της πολιτικής συνάφειας. Δεν υπάρχει σημείο επαφής με όσους δεν βρήκαν μία λέξη να πουν για την ευθύνη που έχει ο Κώστας Καραμανλής και η κυβέρνηση της ΝΔ για τη χρεοκοπία της χώρας το 2009, δεν υπάρχει πολιτική συνάφεια με όσους δεν αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ θυσιάστηκε για τη σωτηρία της πατρίδας με επιλογές ανάγκης, όταν οι άλλοι έχτιζαν πολιτικές καριέρες. Δεν υπάρχει πολιτική συνάφεια με τους αρχιτέκτονες και τους διαμορφωτές διχαστικών διαιρετικών τομών εμφυλιοπολεμικού τύπου, που διέλυσαν τη θεσμική και κοινωνική συνοχή της χώρας στον βωμό της προσωπικής ανέλιξης. Δεν είμαστε το ίδιο με όσους, ενώ είχαν επιλογή, νομιμοποίησαν την ακροδεξιά του Πάνου Καμμένου στη συγκυβέρνηση του 2015-2019 όχι μία, αλλά δύο φορές», αναφέρει και καταλήγει ότι «η ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να στηριχθεί σε «επιστροφές» που δεν συνοδεύονται με ειλικρινή αποτίμηση του ρόλου και των επιλογών του παρελθόντος».





Αναλυτικά, η πλατφόρμα στη διεύθυνση https://manolischristodoulakis.gr/allagi/