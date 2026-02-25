Το ΠΑΣΟΚ ζητά λογαριασμό για τα «έργα και τις ημέρες» του Υπερταμείου

Η τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε με το Υπερταμείο ήταν όταν έβαλε το χεράκι του στο θέμα των ΕΛΤΑ με τα γνωστά αποτελέσματα.

Το Υπερταμείο που ομολογουμένως έχει μια ιδιότυπη ασυλία στις κινήσεις του μπαίνει στο μικροσκόπιο του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με επιστολή βουλευτών του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ζητά την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου προκειμένου, όπως σημειώνεται, «να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος για το ρόλο, τις επιλογές και τις προτεραιότητές του».

Οι Παύλος Γερουλάνος, Δημήτρης Μπιάγκης, Μιλένα Αποστολάκη, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Κατερίνα Σπυριδάκη και Χριστίνα Σταρακά επισημαίνουν πως «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο - και κατ’ επέκταση η κοινωνία δεν διαθέτει, -ούτε διέθετε ποτέ-, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα είτε για τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων είτε ακόμα και για βασικά στοιχεία της στρατηγικής της εκάστοτε διοίκησής του Υπερταμείου, παρότι διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δημόσιων περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών, επηρεάζοντας άμεσα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας του κράτους, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν είναι μία τυπική διαδικασία, αλλά θεμέλιο της δημοκρατικής λειτουργίας της Πολιτείας μας, το Υπερταμείο , δεν μπορεί να λειτουργεί, υπό καθεστώς επιτροπείας και σε πλήρη αδιαφάνεια, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τέτοιοι φορείς είναι εργαλεία αναπτυξιακής πολιτικής με εθνική κυριότητα, διαφάνεια και λογοδοσία και είναι αδιανόητο περιουσιακά στοιχεία της χώρας να παραμένουν για χρόνια αναξιοποίητα ή να εκποιούνται χωρίς οικονομική και αναπτυξιακή λογική την ώρα που θα μπορούσαν να δώσουν πνοή στην εθνική οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες – και να μην απολογείται κανείς».