Φάμελλος για πλαφόν: «Μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα;»

Επίθεση στην κυβέρνηση αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ERTnews μίλησε για «καθυστέρηση» συμπληρώνοντας πως «μέχρι τώρα η αγορά έκανε ό,τι ήθελε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα;».

Αποκάλυψε πως θα καταθέσει στη Βουλή, συγκεκριμένη πρόταση που εδράζεται στον «έλεγχο της αγοράς, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ στο χαμηλότερο που προβλέπει η ΕΕ». Ταυτοχρόνως δήλωσε πως θα φέρει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία «πετιώνται κυριολεκτικά εκατομμύρια κιλοβατώρες αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου να αποθηκεύεται το ρεύμα που περισσεύει». «Η ΔΕΗ», είπε, πως εμφανίζει 2 δις ευρώ κέρδος ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει σε κατάλληλες ενέργειες αποδίδοντας στην κοινωνία, τουλάχιστον 1 δις ευρώ, προς ανακούφιση των νοικοκυριών». Εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεση του, στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πυρηνική ενέργεια, χαρακτηρίζοντας την, «αντιπεριβαλλοντική και κοστοβόρα», αφήνοντας υπονοούμενα για οικονομικά συμφέροντα. «Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό που εξυπηρετεί συμβόλαια με εταιρείες αμερικανικές και άλλων χωρών», δήλωσε με δηκτικό τρόπο.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα των δημοσκοπικών καταγραφών, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πολεμική συγκυρία. Ωστόσο, υπάρχει στις δημοσκοπήσεις μία αντίδραση της κοινωνίας για τα θέματα της διαφθοράς και των σκανδάλων και αποτυπώνεται η ανάγκη να υπάρξει απέναντι στον κ. Μητσοτάκη ένας αντίπαλος που θα τον κερδίσει. Πρέπει να υπάρξει ενιαία προοδευτική απάντηση. Καμία σταθερότητα δεν προσφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες και οι δημοσκοπήσεις μάς λένε «βρείτε τα». Πρέπει να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να προκύψει κυβερνητική λύση. Το ΠΑΣΟΚ το αρνείται και επαναλαμβάνει την ατζέντα της αυτόνομης καθόδου. Πρέπει όμως και ο κ. Ανδρουλάκης να αναλογιστεί την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία. Υπάρχει χρόνος και τρόπος για κοινό ψηφοδέλτιο».

Την ίδια στιγμή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας με την Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «έχουμε κοινό βηματισμό, πρέπει να πυκνώσουν οι συνεργασίες με τη Νέα Αριστερά και πρέπει να αποτυπωθεί και σε μία προοπτική κοινής έκφρασης».

Αναφορικά με την προοπτική της δημιουργίας κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αφού εξέφρασε εμμέσως πλην σαφώς τη διαφωνία του με την αποχώρηση του από τα έδρανα του κοινοβουλίου, σημείωσε ότι «εμείς είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουμε, η τοποθέτηση ήταν ξεκάθαρη και από πολύ νωρίς. Και αυτό ζητά και η κοινωνία. Πρέπει να τα βρούμε, γιατί και η κοινωνία θέλει κυβερνητική λύση. Η κατάσταση στην κοινωνία δεν είναι καλή». Ενώ άφησε και κάποια αιχμή σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση «εξάλλου ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει». Δεν απέκλεισε, όμως, τη δυνατότητα μιας «κοινής βάσης σε προγραμματικές θέσεις», ζητώντας «εκλογές εδώ και τώρα».