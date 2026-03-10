Tι σχέση έχει ο Akylas με τα... χωράφια του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τώρα και στη Βουλή και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους ρυθμούς του… Akyla και του Ferto «λικνίστηκε» η Ολομέλεια.

Ο Δημήτρης Μάντζος με το δικό του - πιασάρικο - τρόπο κατήγγειλε την κυβέρνηση για την υπόθεση κακοδιαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Και μπορεί η Βουλή να μην έχει green room όπως έχει η Eurovision, ο «πράσινος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ωστόσο άνοιξε το «Πεντάγραμμό» του και ξεδίπλωσε την επίθεση του ΠΑΣΟΚ, ιντρίγκαροντας άπαντες.

«Και τι δεν ακούσαμε; Για Joker και λαχεία, για ακριβά αυτοκίνητα. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Real estate, φέρ’ το! Αν δεν το ‘χω, φέρ’ το! Όλα εύκολα. Όλα εφικτά. Όλα πιστευτά, στο μαγικό κόσμο του ΟΠΕΚΕΠΕ!», ήταν οι ρίμες που «έβαλε» στα πρακτικά ο Μάντζος.

Δεν ξέρουμε εάν πήρε το «ντουζ πουάν»,σίγουρα πάντως συζητήθηκε.



Πού να’ ξέρε ο Akylas όταν έγραφε το τραγούδι - σύμβολο κατά της απληστίας, πως οι νότες του θα έφταναν μέχρι το «Ναό της Δημοκρατίας»….

