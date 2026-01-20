Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καταρρίφθηκαν τα περί γαλάζιου σκανδάλου», «Κουκουλώνετε και συγκαλύπτετε»

Το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση επιπλέον μαρτύρων από τη «γαλάζια» περίοδο, προστίθεται ως μια ακόμη ψηφίδα έντασης στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ . Η κεντροδεξιά παράταξη υποστηρίζει πως οι πολίτες έχουν βγάλει ήδη τα συμπεράσματά τους και πως όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες έχουν καταθέσει, ενώ στον αντίποδα, σύσσωμη η αντιπολίτευση καταγγέλλει «κουκούλωμα» και «συγκάλυψη».

Εν μέσω νέων φραστικών αψιμαχιών, η εξεταστική αποφάσισε, με τις ψήφους της ΝΔ, να μην καλέσει επιπλέον μάρτυρες, με τη σημερινή ένταση να μην αποτελεί παρά πρελούδιο της αυριανής σύγκρουσης στην Ολομέλεια, η οποία θα συζητήσει τη διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα. Υπενθυμίζεται πως η εξεταστική έχει λάβει παράταση έως τα μέσα Φεβρουαρίου όποτε και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της.



Λαζαρίδης: Καταρρίφθηκαν τα περί γαλάζιου σκανδάλου



Μετά από συνολικώς 66 μάρτυρες, 42 συνεδριάσεις και 300 ώρες εργασιών, ο εισηγητής της ΝΔ έκρινε πως οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και πως αναδείχθηκε το διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απορρίπτοντας την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήση του πρωθυπουργού, ενώ ενημέρωσε πως η πλειοψηφία αποσύρει την πρότασή της για κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων που αφορούν την παλαιότερη περίοδο.



«Η χθεσινή κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο» και «γαλάζιες ακρίδες»», υποστήριξε μάλιστα ο Μακάριος Λαζαρίζδης.



ΠΑΣΟΚ: Οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης



Για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης» έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον εμπλουτισμό της λίστας μαρτύρων από την περίοδο της ΝΔ. «Γιατί να εξετάσουμε τους Σκανδαλίδη και Τζουμάκα που υπήρξαν υπουργοί το προηγούμενο αιώνα και όχι τους γγ του υπουργείου την περίοδο που στήνονταν η εγκληματική οργάνωση;» διερωτήθηκε, ζητώντας ακόμη να κληθούν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και σειρά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για «προφάσεις εν αμαρτίαις» της ΝΔ, η οποία αρνείται να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες, μίλησε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ κατήγγειλε σκοπιμότητα για τη διάχυση πολιτικών ευθυνών.



Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου - Νικολακόπουλου



«Λυσσάτε να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η εξεταστική» κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας την κλήση του πρωθυπουργού, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και σειράς «γαλάζιων» βουλευτών και υπουργών, αλλά και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Αυγενάκη και Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αιτήθηκε μάλιστα να καταθέσει η αντιπρόεδρος της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα, καθώς και η κόρη του «Χασάπη».

Για πολλοστή φορά πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε ρήξη με το προεδρείο. «Τραμπουκίζετε, αυτογελοιοποιείστε. Απολαύστε την εξουσία του προεδρίσκου, στην επόμενη Βουλή δεν θα είστε», είπε απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο. «Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Σας ανεχόμαστε και μας προσβάλλετε κιόλας», αντέτεινε ο πρόεδρος. Η ίδια επιτέθηκε εκ νέου στον Μακάριο Λαζαρίδη, αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα», με τον πρόεδρο να διακόπτει τη συνεδρίαση και να προειδοποιεί για λήψη μέτρων εις βάρος της.



Καταθέτει ο Λαφαζάνης



Μετά τη σύγκρουση για τη λίστα μαρτύρων, αυτή την ώρα καταθέτει στην επιτροπή ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015).