Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Λαφαζάνης, το Νομισματοκοπείο, η Ρωσία και το… «Άγιο είχαμε»

Με βολές κατά ριπάς και αδιακρίτως, εναντίον τόσο της κυβέρνησης της ΝΔ όσο και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με μια βαθιά βουτιά στο παρελθόν και τις… «επισκέψεις» στο Νομισματοκοπείο και τη Ρωσία, συνοδεύτηκε η κατάθεση του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2015, επιτέθηκε στους υπουργούς της ΝΔ αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, μιλώντας και για «καραμπινάτες ποινικές ευθύνες», ενώ από τα πυρά του δεν γλίτωσε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο το μνημόνιο, καθώς όπως υποστήριξε ανάμεσα σε πολλά άλλα, «τα έκανε μούσκεμα».

Ο Παναγιώτης Λαζαφάνης ερωτηθείς για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη επί ημερών του, υποστήριξε πως βασίστηκε στην τεχνική λύση του ‘14, πως δεν αφορούσε βοσκότοπους χωρίς ζώα και πως οι κυβερνήσεις της ΝΔ ήταν εκείνες που «ασέλγησαν» πάνω στην απόφαση αυτή εις βάρος των αγροτών.

Λαζαρίδης: Θέλατε να μπείτε στο Νομισματοκοπείο, γυρεύατε λεφτά στη Ρωσία, Άγιο είχαμε!

«Παίξατε τη χώρα στα ζάρια, αντί για παραγωγική ανασυγκρότηση γυρνούσατε στη Ρωσία να βρείτε χρήματα, πάει πολύ για μας μιλάτε για βάναυση ασέλγεια πάνω στους αγρότες. Σώθηκε η χώρα, άγιο είχαμε», απάντησε τότε ο Μακάριος Λαζαρίδης, καταγγέλλοντας πως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν εκείνος που υπέγραψε την ΚΥΑ το ‘15 για την κατανομή των βοσκοτόπων.

«Περάσατε από το υπερυπουργείο και δεν πήρατε χαμπάρι. Δεν ξέρατε τι υπογράφατε. Αφήστε τα αυτά, κάποτε θέλατε να μπείτε στο Νομισματοκοπείο!», φώναξε ο εισηγητής της ΝΔ.

«Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ποιο Νομισματοκοπείο; Ποιο βίντεο; Εγώ διακωμωδούσα», απάντησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης καταλογίζοντας «φθηνή δημαγωγία» στον Μακάριο Λαζαρίδη και λέγοντας πως στη Ρωσία είχε βρεθεί για τον αγωγό φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικώς με τη δεύτερη υπουργική απόφαση για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ο μάρτυρας υποστήριξε πως υπεγράφη από τον Ευάγγελο Αποστόλου και πως ο ίδιος δεν θα την ενέκρινε.

Η...συνέχεια την Τετάρτη με τη διακομματική για το αγροτικό

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δίνουν ραντεβού το πρωί της Τετάρτης στα «χαρακώματα» της Ολομέλειας η οποία και θα συζητήσει επί της πρότασης του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.