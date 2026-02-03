Αλαλούμ στην αυλαία της εξεταστικής με τη Ζωή: «Δεν είστε ο Παπαδόπουλος - Να με δείρετε κιόλας»

Σε υψηλά ντεσιμπέλ γράφεται ο επίλογος της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέντε μήνες και εβδομήντα έξι μάρτυρες μετά, η επιτροπή ρίχνει αυλαία με την κατάθεση του πρώην υπουργού Σωτήρη Χατζηγάκη και τον ορισμό των προθεσμιών για την υποβολή και συζήτηση των πορισματικών θέσεων των κομμάτων.

Κωνσταντοπούλου: «Δεν είστε ο Παπαδόπουλος!»

Για πολλοστή φορά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στο προεδρείο και τον εισηγητή της ΝΔ, διαφωνώντας με την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής και μιλώντας για «δικτατορίσκους».



«Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!», φώναξε στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, προκαλώντας την οξεία αντίδραση του ίδιου όπως και του Μακάριου Λαζαρίδη. «Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας!», της απάντησε ο «γαλάζιος» πρόεδρος.



Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» πήρε τον λόγο και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος της ζήτησε να ολοκληρώσει την τοποθέτησή της, η ένταση κλιμακώθηκε. «Μην μου κλείνετε το μικρόφωνο. Είστε τόσο μικρός, είναι ελεεινή αυτή η συμπεριφορά. Μόνο με τεχνική υποστήριξη μπορείτε…», ανέφερε, με τον πρόεδρο να την καλεί να αφήσει τις προσβολές. «Δεν είστε δικτάτορας. Είστε προεδρίσκος με τεχνική υποστήριξη», επέμεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης καταλόγισε «λαϊκισμό» και «τοξικότητα» στην αντιπολίτευση, εκείνη γέλασε ειρωνικά. «Ποιος γελάει;» ρώτησε τότε ο πρόεδρος για να λάβει τη δηκτική της απάντηση: «Σε λίγο θα μου πείτε: “γιατί εκινήθεις”....». «Αχ Θεέ μου!», αναφώνησε μάλιστα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο να ρωτά: «Ποιος αναστενάζει εδώ;».



Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι:



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!



Μακάριος Λαζαρίδης: Να ακούγονται τα ονόματα δικτατόρων μέσα στην επιτροπή, δεν περιποιεί τιμή…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφού κάποιοι τον μιμείστε, να ακούγονται.



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με αυτό τον τρόπο.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε τους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο.



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικές σας τέτοιες συμπεριφορές βλέπουμε.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικές σας είναι οι φασίζουσες συμπεριφορές!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικές σας είναι αυτές οι συμπεριφορές. Δεν σέβεστε κανέναν;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Από εσάς δεν με ενδιαφέρει! Φωνάξτε! Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας!



Μακάριος Λαζαρίδης: Εάν ντρεπόταν δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο δημοσιογράφος της «Ελεύθερης Ώρας»…



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Θέλετε να ξαναπάτε στην επιτροπή Δεοντολογίας;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, να με δείρετε κιόλας…



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικτατορίσκοι!



Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, όποτε και εάν ποτέ στα χρονικά...

Επίθεση και σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε και κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τα δυο κόμματα για «χλιαρή» αντίδραση, «την ώρα που πάει να γίνει ένα φοβερό μπάζωμα στην εξεταστική». «Ακούμε πως θα έρθει νέα δικογραφία με 50 βουλευτές. Ανησυχούν μήπως και άλλα κόμματα; Θα συναινέσει η αντιπολίτευση στη συγκάλυψη;», διερωτήθηκε.



Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ σημείωσε με νόημα πως το κόμμα της λογοδοτεί μόνο στους πολίτες, σημειώνοντας πως έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή το κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση της εξεταστικής, επεσήμανε και ο Κώστας Μπάρκας.



Σημειωτέον πως μετά από πρόταση της ΝΔ, οι πορισματικές θέσεις των κομμάτων θα κατατεθούν έως τις 24 Φεβρουαρίου και ακολούθως, στις 26 του μήνα, θα συζητηθούν στη τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής. Στις 27 Φεβρουαρίου το πόρισμα θα υποβληθεί στον Πρόεδρο της Βουλής.