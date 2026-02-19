ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρέμβαση της Βουλής για τις ύποπτες συνομιλίες

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ζητά τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές του κόμματος αιτούνται την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενοι νέα αποδεικτικά δεδομένα που προκύπτουν από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, οι οποίες προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, από το υλικό αυτό προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων, με 20 δίσκους να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ως ύποπτες.

Η επιστολή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στον Νικήτα Κακλαμάνη

Αιχμές για την τακτική της Νέας Δημοκρατίας

Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την κυβερνητική πλειοψηφία για συστηματική άρνηση κλήτευσης κρίσιμων μαρτύρων και προσκόμισης του συνόλου των στοιχείων. Ζητείται η άμεση διαβίβαση των ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Επιτροπής και η ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση του Προέδρου του Σώματος είναι επιβεβλημένη για την τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και τη διασφάλιση της διαφάνειας.



Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, η Εξεταστική Επιτροπή συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη κρίσιμων πτυχών του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων. Ωστόσο, ήδη από την έναρξη των εργασιών της είχαν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού, καθώς και αιτήματα για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων και την προσκόμιση του πλήρους αρχείου των επισυνδέσεων τα οποία η πλειοψηφία επανειλημμένως αγνόησε.

«Ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων»

Το ΠΑΣΟΚ στην επιστολή του υποστηρίζει ότι σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, που προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων. Μάλιστα, είκοσι από τους δίσκους φέρεται να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα. Όπως προβλέπει το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, η σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος προϋποθέτει την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, και αυτό δεν είναι στην διάθεση ούτε των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας ούτε των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.