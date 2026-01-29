ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεωρώ πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες» κατέθεσε ο Αλέξανδρος Κοντός στην εξεταστική

«Δεν θεωρώ πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες», κατέθεσε ο Αλέξανδρος Κοντός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί Κώστα Καραμανλή, στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην υπουργός, ερωτηθείς για το ποιος φταίει για τα ποσά που αφαιρέθηκαν από το εθνικό απόθεμα, εκτίμησε πως υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες, ωστόσο ανέφερε πως δεν διαθέτει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ευθυνών πολιτικών προσώπων. Για τον Μάκη Βορίδη μάλιστα ανέφερε πως ήταν «καλός υπουργός».



«Με αισθήματα λύπης και απογοήτευσης παρακολουθώ τις αποκαλύψεις γι’ αυτό που αποκαλείται σήμερα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όλοι και εγώ έχω εύλογα ερωτήματα για το πως ένα αξιόπιστο και θωρακισμένο σύστημα έφτασε να γίνει βορά στα χέρια επιτήδειων και απατεώνων», υποστήριξε ο Αλέξανδρος Κοντός και απέδωσε τις «απαράδεκτες» καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, στα ιδιωτικά μη πιστοποιημένα ΚΥΔ και στους πλημμελείς ελέγχους του Οργανισμού.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως επί ημερών του (‘07 -’09) δεν είχε ενδείξεις για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως τότε υπήρχαν άλλα προβλήματα, όπως ο ορατός κίνδυνος περικοπής ενισχύσεων. Όσο για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σχολίασε: «δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική». Σημείωσε πάντως πως εφόσον διασφαλιστούν οι ενισχύσεις, «ίσως να ήταν μια λύση».

Έντονοι διάλογοι με την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Αλέξανδρος Κοντός είχε έντονο διάλογο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία τον κατηγόρησε για «ομερτά». «Δεν σας επιτρέπω. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Συλλήβδην λασπολογείτε μια παράταξη. Δεν θα απολογηθώ εγώ για κανέναν “Φραπέ”», απάντησε.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως επιτέθηκε εκ νέου στη Μαρία Συρεγγέλα, αποκαλώντας την «Σεμερτζίδου» και λέγοντάς της πως δεν μπορεί να προεδρεύει εφόσον έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος της. «Εάν δεν θέλετε να με βλέπετε, να μην έρχεστε. Είμαι εκλεγμένη στο προεδρείο. Ολοκληρώστε την εξέταση, δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το Tik Tok σας», απάντησε η γαλάζια αντιπρόεδρος.

