ΟΠΕΚΕΠΕ: Σενάρια και ψίθυροι βάζουν τέλος στις... Αλκυονίδες μέρες

Μπορεί η ΝΔ να διάγει διάστημα δημοσκοπικής ανάταξης ωστόσο αυτές οι... Αλκυονίδες μέρες είναι εντελώς αβέβαιο για πόσο θα διαρκέσουν.

Και αυτό διότι η πολιτική «πιάτσα» έχει αρχίσει να συζητά όλο και πιο έντονα - αλλά ψιθυριστά προς το παρόν -για τη δεύτερη δικογραφία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα σενάρια σε διάφορα νεοδημοκρατικά στέκια είναι πολλά και ποικίλα.

Στοιχεία ακόμα δεν υπάρχουν. Μόνο εικασίες για το τι μπορεί να περιέχει αυτός ο νέος φάκελος σχετικά με το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων που έκαναν «φτερά» πηγαίνοντας σε συγκεκριμένες τσέπες.

Και μπορεί πλέον να μας αφορούν και τα μη πολιτικά πρόσωπα, ειδικά αν συνοδεύονται από υποκοριστικά, αλλά το «ζουμί» είναι οι πολιτικοί που θα αναφέρονται σε αυτόν το νέο φάκελο της δικαιοσύνης.

Μαντεψιές και εικασίες γίνονται. Αλλά την προηγούμενη φορά η ΝΔ είχε όχι μόνο κυβερνητικές αλλά και κομματικές απώλειες. Και μπροστά της η κυβερνώσα παράταξη έχει και Συνέδριο. Μη το ξεχνάμε αυτό.