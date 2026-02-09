ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για απείθεια στον «Φραπέ» - Λόγω μη προσέλευσης στην εξεταστική της Βουλής

Ποινική δίωξη για απείθεια ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ», λόγω της μη προσέλευσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πρώτη φορά που είχε κληθεί.

Τότε είχε στείλει υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Η δίκη του για απείθεια προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το δικαίωμα της σιωπής

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε στείλει υπόμνημα με το οποίο ενημέρωνε πως δεν προτίθεται να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Μιλώντας για «το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη», ο Γιώργος Ξυλούρης είχε υποστηρίξει πως η μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της εξεταστικής «θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης» αφού, όπως είχε αναφέρει, «εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, εις των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου».

Όπως ο ίδιος είχε επισημάνει στο εν λόγω υπόμνημα, τον τελευταίο καιρό, είχε αφεθεί να διαρρεύσει στα μίντια πλήθος εγγράφων, τα οποία τον ανέφεραν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων, χωρίς ο ίδιος να έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ενώ όπως είχε αναφέρει ακόμη, «έχει αφεθεί να διαρρεύσει σχετικό πόρισμα της "Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες", στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση», όπως είχε τονίσει.