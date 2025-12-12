Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ Εξεταστική Επιτροπή Σύλληψη Εισαγγελέας Εισαγγελική Έρευνα Ένταλμα Σύλληψης Αστυνομία

Γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα ο «Φραπές»: Τι ερευνά η Εισαγγελία για τον Γιώργο Ξυλούρη

Πότε λήγει το αυτόφωρο για τα ενδεχόμενα αδικήματα που διέπραξε ο φερόμενος εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γιώργος Ξυλούρης καταθέτει στη Βουλή / Glomex
Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα έχει παραγγείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο «Φραπέ», στον απόηχο της χθεσινής επεισοδιακής κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή, η εισαγγελία ερευνά αν ο Γιώργος Ξυλούρης -με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που εκλήθη για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ- διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Εφόσον διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη.

Σύμφωνα με το νόμο, το αυτόφωρο λήγει σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου.

Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

