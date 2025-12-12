Γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα ο «Φραπές»: Τι ερευνά η Εισαγγελία για τον Γιώργο Ξυλούρη

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα έχει παραγγείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο «Φραπέ», στον απόηχο της χθεσινής επεισοδιακής κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή, η εισαγγελία ερευνά αν ο Γιώργος Ξυλούρης -με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής που εκλήθη για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ- διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Εφόσον διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη.

Σύμφωνα με το νόμο, το αυτόφωρο λήγει σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου τα μεσάνυχτα, οπότε αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου.

Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.