Το χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico έχει τον «Φραπέ» του - Η ερώτηση έκπληξη

Μέχρι το κουίζ γνώσεων του Politico έφτασε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», αφού με την παρουσία του στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο στόχαστρο και των ξένων μέσων. Συγκεκριμένα, το Politico αξιοποίησε την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης και επέλεξε να τον συμπεριλάβει στην ενότητα: «Η Ευρώπη γενικότερα».

Όσοι επισκέπτονται την ευρωπαϊκή έκδοση του ιστοτόπου μπορούν να συμμετέχουν απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν σημαντικά γεγονότα του 2025 ή παραπολιτικές πτυχές τους. «Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις για να ανακαλύψεις αν είσαι πραγματικός φανατικός της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων», γράφει το Politico, θέτοντας ερωτήματα για τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη-μέλη και τις ΗΠΑ.



Μία από τις ερωτήσεις αφορά και την ελληνική επικαιρότητα. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σκάνδαλο απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα των ανακριτικών φακέλων;» αναφέρει η ερώτηση.



Οι τρεις επιλογές που έχουν οι αναγνώστες είναι οι εξής:



α. Σουβλάκι (καλαμάκι με κρέας)

β. Φραπέ (παγωμένος καφές)

γ. Ουζάκι (μικρό ποτήρι ούζου).



Όσοι πιστοί... δοκιμάστε την τύχη σας.