«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη θέληση»: Συγκινεί ο Έλληνας φρουρός που επέζησε από επίθεση των Χούθι

Ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, μοιράστηκε για πρώτη φορά δημόσια τα συναισθήματά του μετά την επικίνδυνη περιπέτεια που τον σημάδεψε το καλοκαίρι.

Σε ανάρτησή του τα Χριστούγεννα, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, τους φίλους, τους απλούς πολίτες και όσους προσευχήθηκαν για εκείνον και την οικογένειά του, η οποία έζησε την αγωνία όσο εκείνος παλεύε για τη ζωή του. «Καλημέρα και χρόνια πολλά!!! Θέλω μέσα από την ψυχή μου να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τις προσευχές σας στην περιπέτεια που πέρασα το καλοκαίρι…», γράφει χαρακτηριστικά.

ανάρτηση του Βαγγέλη Σταρίδα

Ο Σταρίδας τονίζει τη σημασία της δύναμης της ψυχής και της θέλησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήταν που τον κράτησε όρθιο σε μια εμπειρία που εύχεται να μην χρειαστεί να βιώσει κανένας άλλος. Το μήνυμά του αποτελεί παράδειγμα επιβίωσης και αντοχής, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τα παιδιά, δείχνοντας πόση δύναμη μπορεί να αντληθεί από το εσωτερικό ανθρώπινο πνεύμα όταν κάποιος βρεθεί αντιμέτωπος με τα όριά του.

Η επίθεση στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο

Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το εμπορικό πλοίο στο οποίο επέβαινε δέχθηκε οργανωμένη επίθεση από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, με ρουκέτες, drones και πυραυλικά πλήγματα. Το σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και τελικά βυθίστηκε, με αποτέλεσμα το κατάστρωμα να μετατραπεί σε σκηνικό χάους.

Ο Σταρίδας βρέθηκε στη θάλασσα μαζί με μέλη του πληρώματος, αντιμετωπίζοντας τα κύματα, την εξάντληση και τον φόβο, ενώ οι ώρες στο νερό κύλησαν βασανιστικά. Η ψυχραιμία και η θέλησή του να ζήσει αποτέλεσαν κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωσή του, μέχρι να βρεθεί και να διασωθεί.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακολούθησε μια μακρά διαδικασία ανάρρωσης τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Ο ίδιος είχε περιγράψει λεπτομερώς τις στιγμές της επίθεσης και την αγωνία στη θάλασσα σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αυτοψία», αναδεικνύοντας την ανθρώπινη δύναμη μπροστά σε ακραίες συνθήκες.