ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε η δίκη του «Φραπέ» για απείθεια

Αναβολή για τις 29 Οκτωβρίου δόθηκε στη δίκη του Γιώργου Ξυλούρη για το αδίκημα της απείθειας. Η δίωξη σε βάρος του προέκυψε μετά την επίκληση του δικαιώματος της σιωπης, κατά την κατάθεση του στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο ανέβαλε λόγω κωλύματος της συνηγόρου του κατηγορούμενου.

Το δικαίωμα της σιωπής

Ο Γιώργος Ξυλούρης είχε στείλει υπόμνημα με το οποίο ενημέρωνε πως δεν προτίθεται να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Μιλώντας για «το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη», ο Γιώργος Ξυλούρης είχε υποστηρίξει πως η μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της εξεταστικής «θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης» αφού, όπως είχε αναφέρει, «εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, εις των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου».

Όπως ο ίδιος είχε επισημάνει στο εν λόγω υπόμνημα, τον τελευταίο καιρό, είχε αφεθεί να διαρρεύσει στα μίντια πλήθος εγγράφων, τα οποία τον ανέφεραν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων, χωρίς ο ίδιος να έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ενώ όπως είχε αναφέρει ακόμη, «έχει αφεθεί να διαρρεύσει σχετικό πόρισμα της "Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες", στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση», όπως είχε τονίσει.