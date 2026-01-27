Παραπομπή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά ζητά η ΝΔ - Καταψήφισε η αντιπολίτευση

Μετά τις φραστικές επιθέσεις στους βουλευτές της ΝΔ, ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, καλώντας μάλιστα τα κόμματα να πάρουν θέση, αιτούμενος να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης καταλόγισε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «αντιδημοκρατικές» και «αντιπατριωτικές» συμπεριφορές, αναφερόμενος στα περί «συμπλεγματικών υποκειμένων», αλλά και στο «κύριε Βλαχάκο, εσείς ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια» που είπε, απευθυνόμενη στο βουλευτή της ΝΔ.

«Είναι απαράδεκτο, ελάχιστες ημέρες πριν τη συμπλήρωση 30 ετών από την εθνική τραγωδία των Ιμίων, να αναφέρεται με αυτόν τον απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο στον αδερφό του ήρωα των Ιμίων», υποστήριξε. Μάλιστα, κατήγγειλε πως η ίδια είπε εκτός μικροφώνου στον Ανδρέα Νικολακόπουλο: «είσαι άντρας εσύ, ρε;», κατηγορώντας την και για σεξισμό.

Βλαχάκος σε Κωνσταντοπούλου: Με προσβάλλει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γνωρίζω

«Με προσβάλλει προσωπικά. Ούτε η ίδια ούτε κάποιοι άλλοι που σκίζουν τα ιμάτια τους αυτά τα τριάντα χρόνια από το χαμό των ηρώων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ξέρω εγώ», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος στην φραστική επίθεση που δέχθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας πως το εκτός μικροφώνου σχόλιό του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν «καθαρά πολιτικό», επομένως η συμπεριφορά της υπήρξε «άσκοπη» και «άκαιρη».

Καταψήφισε η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση, άπασα, κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προσπαθεί να εκτρέψει τη συζήτηση από την ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταψηφίζοντας την πρότασή της.

Η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη γαλάζια πρόταση ως «εντελώς άκαιρη» και «χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο», τονίζοντας πως το κόμμα της «προφανέστατα και καταδικάζει εκφράσεις που δεν αρμόζουν στην αίθουσα αλλά ούτε σε οποιοδήποτε πολιτισμένο διάλογο. Έτερον εκάτερον», όπως ανέφερε, επιμένοντας στις καταγγελίες περί μεθοδεύσεων της πλειοψηφίας.

«Καταδικάζουμε προφανώς εκφράσεις που προσβάλλουν τη διαδικασία και την υπόληψη συναδέλφων», ανέφερε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας ωστόσο για προσπάθεια να στηθεί καβγάς μεταξύ της ΝΔ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Τα μέτρα πρέπει να είναι πολιτικά όχι διοικητικά μέτρα. Δεν συμφωνούμε», υποστήριξε η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ. «Να μην μείνουμε σε διοικητικές πράξεις», σχολίασε ο Κώστας Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης. Όσο για τον ανεξάρτητο Αλέξανδρο Καζαμία υπερασπίστηκε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για παλαιότερες επιθέσεις που έχει δεχθεί από τη ΝΔ.

Πάντως, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «ανακριβείς» και «ψευδείς» κατηγορίες. «Ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει μητρώο από ατέλειωτες αντιδημοκρατικές, φασίζουσες συμπεριφορές και τώρα δίνει μαθήματα», είπε, ενώ αναφορικώς με τα Ίμια, υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ουδέποτε απαξίωσε τον αδερφό του Παναγιώτη Βλαχάκου, αλλά αντιθέτως «γνωρίζει για τον ιατροδικαστή Καρακούκη και έχει στοιχεία. Σε αυτό αναφέρθηκε. Τιμούμε τη μνήμη του αδερφού του», όπως είπε.

«Έκπληκτος» από τις εισηγήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δήλωσε πάντως ο Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας πως ουδείς κατήγγειλε τις «σεξιστικές» και «αντιδημοκρατικές» συμπεριφορές της.