«Είστε γαλαρία», «ντροπή σας», «λογοκρίνετε!» - Ένταση και διακοπή στη συζήτηση για το αγροτικό

Εντάσεων συνέχεια στη μαραθώνια συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, με τα κόμματα να αδυνατούν να συνεννοηθούν ακόμη και για τα διαδικαστικά, με αποτέλεσμα την ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.



Η πρόταση του προεδρείου, όπως αυτή εκφράστηκε από τον αντιπρόεδρο Βασίλη Βιλιάρδο, ο κατάλογος των ομιλητών να κλείσει στις 23.00 και συνεπώς να κοπούν ομιλητές που έχουν εγγραφεί, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης.



Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Μπάρκας και Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, κατήγγειλαν το προεδρείο, ζητώντας η συζήτηση να συνεχιστεί την Πέμπτη, αλλά και να υπάρξει ψηφοφορία επί της δικής τους εισήγησης.



«Είναι ντροπή αυτό που κάνετε!», «λογοκρίνετε!» φώναζαν οι βουλευτές από τα έδρανα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αθηνά Λινού και Γιάννης Κόντης μάλιστα οι οποίοι επρόκειτο να λάβουν το λόγο, αρνήθηκαν να τοποθετηθούν από βήματος, καταγγέλλοντας κι εκείνοι τη διαδικασία.



«Ποια πλειοψηφία αποφάσισε; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία είναι, όχι πλειοψηφία!», έλεγε με έντονο ύφος η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πεντάλεπτη διακοπή

Έτσι, ο Βασίλης Βιλιάρδος διέκοψε τη συνεδρίαση για πέντε λεπτά προκειμένου να πέσουν οι τόνοι αλλά και για να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις.



Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημέρωσε πως ύστερα από επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αποφασίστηκε ο κατάλογος να εξαντληθεί, ακόμη και εάν η συζήτηση ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα.



«Δεν υπάρχει διάθεση να κοπούν ομιλητές. Θα πάμε μέχρι τις 2 το πρωί και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Ο πρόεδρος δεν έχει τέτοια διάθεση. Λύθηκαν όλα», ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «θα μιλήσουμε και στις 3 το πρωί δηλαδή;»