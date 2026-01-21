Σφοδρή σύγκρουση Χατζηδάκη-Ανδρουλάκη: Ο ορός της αλήθειας, οι ψεκασμένοι και το βίντεο του Πάγκαλου

Βαριές αλληλοκατηγορίες περί δημαγωγίας, κομματικού φανατισμού και λαϊκισμού, σε μια σκληρή παρτίδα κοινοβουλευτικού πινγκ πονγκ, αντήλλαξε ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συζήτηση περί σύστασης διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξαπέλυσε γενικευμένη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

«Το βίντεο με τον Θεόδωρο Πάγκαλο στο Ηράκλειο, που μιλάει σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους λέει: "είπαμε, δυο φορές πανωγραψίματα, αλλά όχι τέσσερις", το έχετε δει; Μήπως κλείνετε το βίντεο όταν αρχίζει να παίζει;» διερωτήθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, καταλογίζοντας με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο υποκρισία στην αξιωματική αντιπολίτευση για την σκληρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για τα αγροτικά, την ώρα που, όπως είπε, «πράσινα» στελέχη που ελέγχονται παρελαύνουν στην εξεταστική.

«Εάν είχατε πιει τον ορό της αλήθειας, θα ομολογούσατε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ένα βήμα εξυγίανσης και διαφάνειας», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη πως χρησιμοποιεί μικροκομματική γλώσσα και αποσιωπά το γεγονός ότι η απαρχή των προβλημάτων με τις αγροτικές επιδοτήσεις εντοπίζεται στη δεκαετία του '80.

Ανδρουλάκης: Χωρίς δράκο το παραμύθι σας, εσείς κυβερνάτε!

«Ωραίο το παραμύθι σας, αλλά χωρίς δράκο! Εσείς κυβερνάτε!», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας μάλιστα τα περί ορού αλήθειας. «Να κάνουμε και οι δυο ορό αλήθειας. Έχουμε εξάλλου κοινά στην προϊστορία μας όπως το Predator… Και για να σας απαντήσω. Όχι, δεν είμαι χαρούμενος που καταντήσατε την Ελλάδα εξαίρεση της Ευρώπης!», όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης πάντως δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές, αναφερόμενος μάλιστα με νόημα στις εξελίξεις στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. «Εμείς δεν είμαστε αλάθητοι! Εσείς τους παριστάνετε! Κι όμως, εμείς έχουμε υπερδιπλάσιο ποσοστό», σημείωσε αρχικώς για να προσθέσει πως το ΠΑΣΟΚ κουνάει το δάχτυλο, την ώρα που υπάρχουν «έντονοι εσωκομματικοί διάλογοι».

Κόντρα και για την ευλογιά

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγόρησε την ίδια στιγμή τον Νίκο Ανδρουλάκη για αντιεπιστημονικές θέσεις αναφορικώς με το εμβόλιο της ευλογιάς. «Όλοι οι επιστήμονες συμπίπτουν στην ίδια στάση. Εάν ήσασταν κυβέρνηση, θα κάνατε του κεφαλιού σας; Είναι αυτό υπεύθυνη στάση;», διερωτήθηκε, λέγοντας πως είναι «επικίνδυνα» τα «παιχνίδια» με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε πως η κυβέρνηση είναι απολύτως υπεύθυνη για το γεγονός ότι «ξέφυγε» η ευλογιά. Επικαλούμενος ωστόσο τη σχετική επιστολή του αρμόδιου Ούγγρου ευρωπαίου επιτρόπου, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως εάν εφαρμοστεί το εμβόλιο, θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας, σχολιάζοντας πως «μαζί με τους λαϊκιστές και τους ψεκασμένους αυτό προτείνετε, εσείς το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ!»

«Εμείς είμαστε οι λαϊκιστές και οι σκοταδιστές;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τον ευρωπαίο επίτροπο ως «Ιανό» και αναφερόμενος σε απάντηση της Κομισιόν που έκανε λόγο για τοπικούς εμβολιασμού.

Κόντρα και για τη διακομματική

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην εισήγηση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, μιλώντας για πρόταση «έντιμου διαλόγου» και όχι «επικοινωνιακού περιτυλίγματος».

«Διακοσμητική θα είναι η διακομματική επιτροπή σας» υποστήριξε μάλιστα αναφορικώς με την κυβερνητική πρόταση. Τότε, ο Κωστής Χατζηδάκης τον ρώτησε ευθέως εάν το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει στη διακομματική, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε οξείς τόνους: «Εμείς καταψηφίζουμε το πανηγύρι που πάτε να στήσετε! Θα είμαστε όμως εκεί για να χαλάσουμε το πάρτι συγκάλυψης και ατιμωρησίας της ΝΔ!»

Το σχόλιο Ανδρουλάκη για Mercosur

Εντωμεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παραπομπή της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Όπως είπε, απαντώντας και στη σχετική αναφορά του Κώστα Τσιάρα: «Καλώς θα κριθεί από το ευρωκοινοβούλιο, αυτό μας είπατε. Καλώς να κριθεί, αλλά η ΝΔ δεν το ψήφισε! Άρα καλώς να κριθεί, αλλά με τη δική μας ψήφο! Κι εδώ μας κοροϊδεύετε!» .