Υμνητής της Χούντας ανεξάρτητος βουλευτής: «Το ‘68 είχαμε πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών»

Την οργισμένη αντίδραση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκάλεσε η ντροπιαστική αναφορά του ανεξάρτητου, πρώην Σπαρτιάτη, βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη από βήματος περί διαγραφής χρεών το 1968 από τη Χούντα.

Εξυμνώντας την Επταετία, ο βουλευτής ανέφερε προκλητικά: «Εάν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας, δύο είναι οι λύσεις. Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών».

«Χούντα. Χούντα; Στην Χούντα αναφέρεται; Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά στη Βουλή», σχολίασε ακαριαία ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου.

«Εάν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά, σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε», απάντησε τότε ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Η καταδίκη υπήρξε ομόθυμη, καθώς μετά από τον γαλάζιο βουλευτή, και ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως είναι ντροπή να γίνονται τέτοιες αναφορές στη Βουλή.

«Είναι ανεπίτρεπτο 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επταετία», ξεκαθάρισε και ο Δημήτρης Μαντζος του ΠΑΣΟΚ. Απερίφραστα καταδίκασε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ τα κόμματα ζήτησαν να ληφθούν και πειθαρχικά μέτρα εις βάρος του.

Ζητώντας το λόγο μάλιστα ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε πως «είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα, να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, στην συνέχεια η χώρα κλήθηκε να πληρώσει πολλαπλάσια. Όταν όμως έχουν καταστρατηγηθεί βασικότερα ζητήματα, τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Ήταν απαράδεκτη στιγμή και πρέπει να ληφθούν δέοντα μέτρα», όπως υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ.