Κακλαμάνης για πρόκληση Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτο να αναπολεί τις ζοφερές ημέρες της Δικτατορίας»

Την απαράδεκτη αναφορά από βήματος του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη, ο οποίος ύμνησε προκλητικά την Επταετία, μιλώντας για «πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968», καταδίκασε ο Νικήτας Κακλαμάνης.



«Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας», τόνισε με γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Βουλής.



Ο ίδιος συνεχάρη τα κόμματα που αντέδρασαν στην πρόκληση του πρώην Σπαρτιάτη. «Είναι ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του Προεδρείου, της Κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας», σημείωσε και πρόσθεσε πως «52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτή τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε».