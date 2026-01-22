O «παλιόκαιρος» της Χαριλάου Τρικούπη, η εσωστρέφεια και οι κινήσεις στην εσωκομματική σκακιέρα

Η «κακοκαιρία» στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ προηγήθηκε της κακοκαιρίας στην Αττική. Κι αν το πέρασμα των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο λεκανοπέδιο σιγά – σιγά ολοκληρώνεται έχοντας όμως και τραγικά αποτελέσματα, το ερώτημα για τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη είναι αν και πότε θα διαλυθούν τα μαύρα σύννεφα που δημιουργούνται πάλι πάνω από το κόμμα τους.

Οι προεδρικοί επικαλούνται την προτροπή του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Τρίτης να σταματήσει η εσωστρέφεια και η επικέντρωση σε επιμέρους ζητήματα. Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, διευκρίνίζουν μέσω του flash.gr ότι δεν θεωρούν δευτερεύον θέμα τη μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, αλλά όπως υπογραμμίζουν, τέτοιο ενδεχόμενο δεν τίθεται.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της ΝΔ και το μόνο κόμμα που μπορεί να την κερδίσει και να φέρει την πολιτική αλλαγή. Ο δε Ανδρουλάκης έχει στοχοποιηθεί όσο κανένας άλλος από το Μαξίμου. Για ποια συγκυβέρνηση μιλούν λοιπόν ορισμένοι και τι ακριβώς προσπαθούν», αναρωτιούνται. Ο δε εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και δημοσίως μετέφερε την ενόχληση της ηγεσίας δηλώνοντας (ΕΡΤ): «Το να ανακυκλώνουμε το εν λόγω ζήτημα πιο πολύ δημιουργεί από το πουθενά μια αμφιβολία παρά εξυπηρετεί, κάποιο στόχο. Δεν τίθεται κανένα θέμα συνεργασίας με αυτήν, το οποίο το έχουμε πει ήδη. Στα πολιτικά ντοκουμέντα του συνεδρίου, τα οποία πάντα αναφέρονται και στη διακήρυξη αλλά και στη συγκυρία, θα είναι σαφές ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ».

Επανέρχεται και επιμένει ο Δούκας

Πάντως, ο Χάρης Δούκας επανέρχεται και επιμένει, κάνοντας όμως μια σημαντική διευκρίνιση, που έχει σκοπό να διαλύσει την καχυποψία σε καλοπροαίρετους και μη. «Δεν αμφισβητώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, θέτω πολιτικά θέματα προτάσεων και απόψεων. Αφορά πολιτική και στρατηγική», ανέφερε κατηγορηματικά ο δήμαρχος Αθηναίων (ΣΚΑΪ). Ποιες είναι όμως οι αλλαγές που εισηγείται για να σταματήσει η απομάκρυνση από τον στόχο της πρώτης θέσης (σύμφωνα με όσα είπε στη θυελλώδη συνεδρίαση); «Οχι με τη Ν.Δ. (με δεσμευτική απόφαση συνεδρίου), ναι στον προγραμματικό διάλογο με αρχές και αξίες και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη συμπεριληπτική διαδικασία πηγαίνοντας στο συνέδριο. Ανοιχτό συνέδριο με τήρηση του καταστατικού και με ψηφίσματα», τόνισε ο κ. Δούκας.

Αιχμές από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη με τα οποία μίλησε το flash.gr δεν μπορούσαν ωστόσο να εντοπίσουν στις παραπάνω θέσεις εναλλακτική πρόταση στρατηγικής, αλλά κινήσεις τακτικής στην εσωκομματική σκακιέρα, σχολιάζοντας: «Με τη ΝΔ δεν θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, προγραμματικό διάλογο κάνει, προσκλητήριο προς άλλες προοδευτικές δυνάμεις να έρθουν στο συνέδριο να πουν την άποψή τους έχει ήδη απευθύνει ο Ανδρουλάκης, η δε διαδικασία του συνεδρίου θα είναι θεσμική και δημοκρατική όπως διαχρονικά στο ΠΑΣΟΚ. Άρα;».

Αχτίδες αισιοδοξίας, παρά το χαμηλό βαρομετρικό, έλεγαν πρόσωπα με εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, στέλνει αν μη τι άλλο η εικόνα που εξέπεμψε, λίγες ώρες μετά την Πολιτική Γραμματεία, η εκδήλωση του Παύλου Γερουλάνου, στην οποία παραβρέθηκε τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιώργος Παπανδρέου, οι περισσότεροι βουλευτές και μεγάλος αριθμός στελεχών και μελών του ΠΑΣΟΚ. Ήταν προφανώς και μια αρχηγική εμφάνιση -με προβολή στο μέλλον- του κ. Γερουλάνου, που επίσης έχει ενστάσεις επί του σχεδιασμού της ηγεσίας, αλλά για την ώρα αυτό που έχει σημασία, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές, είναι η συλλογικότητα και ο αγώνας «σαν μια μια γροθιά».

Κι όπως -αναγκαστικά εκ του ρόλου του- σημείωνε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για όσα έγιναν την Τρίτη, «μια συνεδρίαση ήταν, όπως είναι των ζωντανών κομμάτων, όπου τοποθετήθηκαν όλοι με την οπτική τους για το κόμμα. Σε ένα κόμμα, το οποίο συνεδριάζουν τα όργανα, πάντα μπορούν να υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές οπτικές». Για να καταλήξει στο ζητούμενο: «Το σημαντικό είναι αυτά που συζητούνται στα όργανα να συζητούνται ελεύθερα αλλά μετά στο δημόσιο λόγο να είμαστε όλοι ενωμένοι και αλληλέγγυοι ώστε να περνάει στον κόσμο το μήνυμα που συμφωνείται»