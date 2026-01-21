Δημοσκόπηση Pulse: Mε 16,5% προηγείται η ΝΔ-Προσμονή στην κεντροαριστερά για Καρυστιανού και Τσίπρα

Υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διατηρεί η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 29,5% έναντι 13% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση «σκαρφαλώνει» η Πλεύση Ελευθερίας με 10% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,5% και η Φωνή Λογικής με 4%. Στο όριο του 3% είναι το ΜέΡΑ25.

Pulse / ΣΚΑΪ

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου όπου το ποσοστό της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης» φθάνει στο υψηλό 16,5%.

Pulse / ΣΚΑΪ

Προσμονή στην κεντροαριστερά για το «κόμμα Καρυστιανού»

Στα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνεται μια προσμονή στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς για το «κόμμα Καρυστιανού» με ποσοστά που αθροιστικά υπερβαίνουν το 40% ενώ και σε όσους τοποθετούνται στη δεξιά το ποσοστό φθάνει στο υψηλό 36%.

Pulse / ΣΚΑΪ

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 31% αντιμετωπίζει θετικά / με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Pulse / ΣΚΑΪ

Μεγάλη είναι η απήχηση που φαίνεται να έχει η κ. Καρυστιανού μεταξύ όλων όσοι δηλώνουν εν δυνάμει ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας.

Pulse / ΣΚΑΪ

Επίσης, περισσότεροι από πέντε στους δέκα εκείνων που επιλέγουν «άλλο κόμμα» αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος από την κ. Καρυστιανού. Αυτό ωστόσο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πως η κ. Καρυστιανού εμφανίζεται με μια ουδόλως ευκαταφρόνητη δυναμική μεταξύ αυτών που ανήκουν στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη».

Pulse / ΣΚΑΪ

Το ποσοστό της κ. Καρυστιανού υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο στο ίδιο ερώτημα για το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θετικά και με ενδιαφέρον συνολικά απαντά το 19%.

Pulse / ΣΚΑΪ

Αντίστοιχα, για τον Αντώνη Σαμαρά το ποσοστό δεν ξεπερνά το 10%.