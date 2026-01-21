Επιμένει ο Δούκας: «Δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη, είναι λάθος η στρατηγική μας»

Ο Χάρης Δούκας ο οποίος στην Πολιτική Γραμματεία έριξε «βόμβες» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, επανήλθε και επέμεινε στις αιχμές και τις ενστάσεις του για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν αμφισβητώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, θέτω πολιτικά θέματα προτάσεων και απόψεων. Αφορά πολιτική και στρατηγική» είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων στον ΣΚΑΪ.

Πάντως ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι τα ποσοστά του κόμματος παραμένουν καθηλωμένα κάτι το οποίο απέδωσε στη «λάθος στρατηγική» που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Επέμεινε επίσης στην πρότασή του για ψήφισμα στο Συνέδριο με το οποίο ρητά το ΠΑΣΟΚ θα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. Σε ότι αφορά στις συνεργασίες, ο κ. Δούκας επέμεινε ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος χωρίς αποκλεισμούς με τα κόμματα της κεντροαριστεράς και χρησιμοποιώντας περίπου ταυτόσημες φράσεις με τον κ. Τσίπρα, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αλλάξει τη χώρα.

Ερωτηθείς για το επεισόδιο με την Άννα Διαμαντοπούλου, ο κ. Δούκας κράτησε χαμηλούς τόνους, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα «βαθιά δημοκρατικό κόμμα» που συζητά στα όργανά του και επανέλαβε ότι μπορεί στις εκλογές να νικήσει εάν υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα ενσωματώνει τις προσωπικές του προτάσεις και θέσεις.