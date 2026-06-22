Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Βρετανίας έκανε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (22/6) ο Κιρ Στάρμερ.

Ο ηγέτης των Εργατικών, μίλησε έξω από την είσοδο της Ντάουνινγκ Στριτ κάνοντας γνωστή μέσω δηλώσεων την απόφαση να αποχωρήσει τόσο από την ηγεσία του κόμματος όσα και από τα καθήκοντα του ως πρωθυπουργός.

«Άκουσα την κοινοβουλευτική μου ομάδα σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με καλή διάθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κάθε απόφαση που έλαβε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας είχε ως γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

«Κάθε απόφαση που πήρα είχε στόχο να βάλω πρώτα τη χώρα που αγαπώ. Γι’ αυτόν τον λόγο θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ο Στάρμερ εμφανίστηκε συγκινημένος, με τη φωνή του να «σπάει» στα τελευταία λεπτά της ομιλίας του ενώ αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα της ζωής του, τόνισε ότι μετά την αποχώρησή του από το κορυφαίο πολιτικό αξίωμα της χώρας, σκοπεύει να αφοσιωθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη αποστολή του.

«Όταν αφήσω τη μεγαλύτερη δουλειά στη βρετανική πολιτική, θα αφιερωθώ στην πιο σημαντική από όλες: να είμαι ο καλύτερος σύζυγος για την υπέροχη σύζυγό μου, Βικτόρια, και ο καλύτερος πατέρας για τα πανέμορφα παιδιά μου», ανέφερε.

Παραμένει πρωθυπουργός μέχρι την εκλογή διαδόχου

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει άμεσα από το αξίωμά του, αλλά θα παραμείνει στην πρωθυπουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη των Εργατικών.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε ήδη επικοινωνία με τον βασιλιά Κάρολο, ενώ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει μια ομαλή και συντεταγμένη μετάβαση της εξουσίας.

Όπως υπογράμμισε, θα προσφέρει πλήρη στήριξη στον διάδοχό του, με στόχο τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και της κυβερνητικής συνέχειας σε μια κρίσιμη περίοδο για το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σκοπός η βελτίωση της Βρετανίας» - Τι δήλωσε ο Στάρμερ

Αναλυτικά, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε στις δηλώσεις του μεταξύ άλλων:

«Μια νέα κυβέρνηση των Εργατικών, η πρώτη έπειτα από 14 χρόνια. Μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας μας άνοιξε ύστερα από χρόνια απογοήτευσης και αδιεξόδων, προσφέροντας την ευκαιρία να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με την πολιτική.

Η πορεία μέχρι εκείνο το σημείο δεν ήταν εύκολη. Πριν από έξι χρόνια, ανέλαβα ένα Εργατικό Κόμμα που ήταν πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο.

Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι το κόμμα μου είχε τελειώσει, ότι ανήκαμε πλέον στο παρελθόν και ότι η κατάκτηση της πλειοψηφίας στις γενικές εκλογές, πόσο μάλλον μιας σαρωτικής νίκης, ήταν αδύνατη.

Διαψεύσαμε όσους το πίστευαν, γιατί αλλάξαμε το κόμμα μας. Ξεριζώσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και γίναμε ξανά ένα κόμμα που στεκόταν με υπερηφάνεια δίπλα στη χώρα του και κάτω από την εθνική της σημαία.

Η δύσκολη αυτή προσπάθεια αλλαγής είχε έναν και μόνο σκοπό: όχι την εξουσία για χάρη της εξουσίας, αλλά τη βελτίωση της Βρετανίας. Τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χώρας, βασισμένης στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, όπου όλοι αναγνωρίζονται, όλοι έχουν αξία και όπου ο πλούτος και οι ευκαιρίες ανήκουν σε όλους και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους. Όταν θα φύγω από τη σημαντικότερη δουλειά, θα είμαι ο καλύτερος σύζυγος για τη σύζυγό μου που ήταν βράχος και για να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς των παιδιών μου».