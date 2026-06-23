Ντάουνινγκ Στριτ 10: Οι πρωθυπουργοί πάνε κι έρχονται... Ο Λάρι ο γάτος μένει

Την ώρα που η βρετανική πολιτική σκηνή αλλάζει με ρυθμούς που θα ζήλευε ακόμη και μια… γάτα, ένας κάτοικος της Ντάουνινγκ Στριτ παραμένει σταθερή αξία.

Ο Λάρι, ο γάτος, ο διάσημος ένοικος του Νο 10, έχει καταφέρει αυτό που λίγοι πολιτικοί μπορούν να πετύχουν: να αντέξει στον χρόνο, να παραμείνει δημοφιλής και να γίνει σύμβολο σταθερότητας μέσα σε μια περίοδο γεμάτη ανατροπές.

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Με τον επίσημο τίτλο Chief Mouser to the Cabinet Office («επικεφαλής κυνηγός ποντικών του Υπουργικού Συμβουλίου»), ο Λάρι βρίσκεται στη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία από το 2011. Σήμερα, κοντά στα 19 του χρόνια, έχει ήδη «υπηρετήσει» υπό έξι πρωθυπουργούς — από τον Ντέιβιντ Κάμερον έως τον Κιρ Στάρμερ.

Και ενώ οι ένοικοι της μαύρης πόρτας του Νο 10 αλλάζουν συνεχώς, ο Λάρι παραμένει εκεί.

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Από αδέσποτος γάτος... θεσμός της Βρετανίας



Η ιστορία του ξεκίνησε το 2011, όταν υιοθετήθηκε από το καταφύγιο Battersea Dogs & Cats Home και μεταφέρθηκε στη Ντάουνινγκ Στριτ επί πρωθυπουργίας Ντέιβιντ Κάμερον.

Η αποστολή του ήταν πρακτική: να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα ποντίκια που είχαν κάνει την εμφάνισή τους γύρω από το κυβερνητικό κτίριο. Όμως ο Λάρι γρήγορα ξεπέρασε τον αρχικό του ρόλο.

Δεν έγινε απλώς ο γάτος που κυνηγά τρωκτικά. Έγινε η ανεπίσημη μασκότ της βρετανικής κυβέρνησης, ένας χαρακτήρας που συμβολίζει τη συνέχεια σε μια εποχή πολιτικής αστάθειας. Για πολλούς Βρετανούς, ο Λάρι είναι η μόνη «σταθερή παρουσία» στο Νο 10.

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Ένας γάτος που είδε περισσότερες αλλαγές από πολλούς βουλευτές



Το Associated Press τον περιέγραψε ως μια καθησυχαστική παρουσία σε ταραγμένους πολιτικούς καιρούς, ενώ ο καθηγητής του Cambridge, Φίλιπ Χάουελ, έχει σχολιάσει ότι ο Λάρι αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα, κάτι που σπανίζει στη σύγχρονη βρετανική πολιτική σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Λάρι έχει παρακολουθήσει:

το δημοψήφισμα και την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

την πανδημία Covid 19,

το σκάνδαλο «Partygate»,

οικονομικές κρίσεις,

αλλεπάλληλες αλλαγές ηγεσίας.

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Μέσα σε 15 χρόνια πέρασαν από μπροστά του:



Ντέιβιντ Κάμερον Τερέζα Μέι Μπόρις Τζόνσον Λιζ Τρας Ρίσι Σούνακ Κιρ Στάρμερ

Κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να έχει την ίδια διάρκεια παρουσίας στο Νο 10.

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Ο πρωθυπουργικός γάτος που κλέβει την παράσταση



Ο Λάρι έχει γίνει αγαπημένος των φωτογράφων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Οι εικόνες του να κάθεται αδιάφορος μπροστά στην πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ, να περνά δίπλα από υπουργούς ή να αγνοεί επιδεικτικά παγκόσμιους ηγέτες έχουν γίνει χαρακτηριστικές.

Συχνά φαίνεται να συμπεριφέρεται σαν να είναι εκείνος ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κτιρίου — και οι πρωθυπουργοί απλώς προσωρινοί φιλοξενούμενοι.

Άλλοτε ξαπλωμένος στον ήλιο, άλλοτε περιμένοντας να ανοίξει η πόρτα, ο Λάρι έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κατοίκους του Λονδίνου.

"Whether Starmer stays or goes we can all agree that me being fed is the most important thing" pic.twitter.com/sRSoRPzFoN — Larry the Cat (@Number10cat) May 11, 2026

Ο «τεμπέλης» κυνηγός που τελικά απέδειξε την αξία του



Για χρόνια, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αστειεύονταν ότι ο Λάρι δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη δουλειά του. Παρουσιαζόταν περισσότερο ως λάτρης των υπνάκων παρά ως ακούραστος κυνηγός ποντικών. Όμως ο Λάρι είχε την απάντησή του.

Όταν εθεάθη να πιάνει ποντίκι έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ μιλούσε στους δημοσιογράφους, το περιστατικό έγινε αμέσως viral.

Ο ανεπίσημος λογαριασμός του στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Κάποιος στο Γουέστμινστερ πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

Ο μόνος κάτοικος του Νο 10 που δεν χρειάζεται εκλογές



Στη βρετανική πολιτική, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι υποσχέσεις ξεχνιούνται και οι πρωθυπουργοί αποχωρούν. Ο Λάρι όμως παραμένει.

Έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένας γάτος σε μια διάσημη διεύθυνση. Είναι ένα σύμβολο συνέχειας, ένας μικρός θεσμός και ίσως ο πιο επιτυχημένος «πολιτικός» της σύγχρονης Βρετανίας.

Άλλωστε, όπως φαίνεται, στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 υπάρχει μόνο ένας που ξέρει πραγματικά πώς να επιβιώνει από όλες τις κρίσεις: Ο Λάρι.

Με πληροφορίες από washingtonpost.com