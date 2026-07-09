Βρετανία: Ανοίγει ο δρόμος για τον «βασιλιά του Βορρά» Άντι Μπέρναμ μετά την παραίτηση Στάρμερ

Η πολιτική σκηνή στη Βρετανία μπαίνει σε νέα φάση μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, καθώς ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία ανάδειξης του νέου ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την ηγεσία των Εργατικών και πιθανή είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς άνοιξε η διαδικασία ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός βουλευτής που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Εφόσον δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα έως τις 15 Ιουλίου, αναμένεται να αναδειχθεί νικητής χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου, ενώ η είσοδός του στην Ντάουνινγκ Στριτ εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου.

«Ελπίζω η τρίτη φορά να είναι η τυχερή»

Οι Εργατικοί βουλευτές προσέρχονταν από το πρωί στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για τη διαδικασία διαδοχής.

«Μόλις ψήφισα… ελπίζω η τρίτη φορά να είναι η τυχερή», έγραψε ο Άντι Μπέρναμ στην πλατφόρμα X, υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειές του να γίνει αρχηγός των Εργατικών, το 2010 και το 2015.

Just been in to nominate myself… hopefully third time lucky 😂 pic.twitter.com/I6n7FS0JFr — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026

Σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του τόνισε επίσης: «Εξακολουθώ να είμαι ο μοναδικός υποψήφιος».

Για να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς αντίπαλο, θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον 81 από τους 402 βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων, αριθμό που θεωρείται ότι μπορεί να συγκεντρώσει με άνεση.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί και άλλος υποψήφιος έως την προθεσμία, θα διεξαχθεί εσωτερική εκλογική διαδικασία.

Ο τελικός νικητής θα ανακηρυχθεί στις 29 Αυγούστου, μετά από ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος και των συνδικάτων που συνδέονται με την παράταξη.

Ο πρώην υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία, ανακοίνωσε τελικά την Τετάρτη ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

Η «επανεκκίνηση» που αναζητούν οι Εργατικοί

Για πολλούς στους κόλπους των Εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί τον πολιτικό που μπορεί να προσφέρει μια «επανεκκίνηση» στο κόμμα, μετά τη δύσκολη περίοδο που οδήγησε στην παραίτηση του Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου.

Η κρίση στο κόμμα επιδεινώθηκε από την αντιπαράθεση γύρω από τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των σχέσεών του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και από τις εκλογικές ήττες που υπέστησαν οι Εργατικοί.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα ο Στάρμερ να χάσει σημαντικό μέρος της εσωκομματικής στήριξης, επιταχύνοντας την αποχώρησή του από την ηγεσία.

Ο «βασιλιάς του Βορρά» επιστρέφει δυναμικά

Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θεωρείται πιο δημοφιλής και επικοινωνιακός πολιτικός, κατάφερε να επανεκλεγεί βουλευτής στις επαναληπτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν κοντά στο πολιτικό του προπύργιο, το Μάντσεστερ, στις 18 Ιουνίου.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και την πιθανή πορεία του προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Γνωστός και ως «βασιλιάς του Βορρά» λόγω της ισχυρής παρουσίας του στο Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ έτυχε θερμής υποδοχής από δεκάδες βουλευτές των Εργατικών κατά την επιστροφή του στο Ουέστμινστερ.

Παράλληλα, έλαβε τη στήριξη του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αντιπαρατεθεί στον Κιρ Στάρμερ για την ηγεσία του κόμματος.

Η πρόκληση του Reform UK και του Νάιτζελ Φάρατζ

Αρκετοί βουλευτές των Εργατικών εκτιμούν ότι ο Μπέρναμ αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να αντιμετωπίσει την άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών που κανονικά αναμένεται να διεξαχθούν το 2029.

Το Reform προηγείται των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις για περισσότερο από έναν χρόνο, αν και η διαφορά έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται αντιμέτωπος με πολιτική πίεση λόγω υπόθεσης που αφορά δωρεές τις οποίες έλαβε και δεν είχε δηλώσει. Η εξέλιξη αυτή τον οδήγησε να ανακοινώσει την Τρίτη ότι παραιτείται από τη θέση του βουλευτή, προκειμένου να διεκδικήσει εκ νέου την εκλογή του σε επαναληπτική διαδικασία και να αφήσει τους ψηφοφόρους να «κρίνουν από τις πράξεις του».

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Μετά την επιστροφή του στο Κοινοβούλιο, ο Άντι Μπέρναμ άρχισε να παρουσιάζει το πολιτικό του όραμα για την Ντάουνινγκ Στριτ.

Κεντρικό στοιχείο των προτάσεών του αποτελεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης, με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στην ανάπτυξη και να ενισχυθούν οι περιφέρειες της Βρετανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ