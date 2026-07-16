Η Βρετανία εθνικοποίησε τη χαλυβουργία «British Steel»

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας «British Steel», με στόχο τη διασφάλιση του μέλλοντος της παραγωγής χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η απόφαση κρίθηκε αναγκαία για την προστασία του εθνικού συμφέροντος και τη διατήρηση της εγχώριας χαλυβουργικής παραγωγής.

UK government takes British Steel into public ownership to "safeguard a vital national capability" https://t.co/GdnmY9holr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 16, 2026

Τον Απρίλιο του 2025, το Λονδίνο είχε ήδη αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο της «British Steel» από τον κινεζικό όμιλο «Jingye», προκειμένου να αποτρέψει το κλείσιμο των υψικαμίνων της εταιρείας. Η παρέμβαση εκείνη είχε στόχο τη διατήρηση περίπου 2.700 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο, καθώς και χιλιάδων ακόμη θέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Με την εθνικοποίηση, η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας και να ενισχύσει τη στρατηγική αυτάρκεια της χώρας σε έναν κρίσιμο βιομηχανικό κλάδο.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.