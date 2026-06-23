Έμειναν στο… ταμείο 13 εκατομμύρια ευρώ της λοταρίας- H μεγαλύτερη «ξεχασμένη» νίκη στη Γαλλία

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Η υπόθεση του Super Loto στη Γαλλία κατέληξε σε ένα σενάριο που θυμίζει περισσότερο κινηματογραφικό plot παρά πραγματικότητα, καθώς ένας τυχερός παίκτης δεν εμφανίστηκε ποτέ για να εισπράξει τα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονόμετρο των 60 ημερών

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου, με το δελτίο να κατατίθεται στην περιοχή Ορν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τους κανόνες της La Française des jeux, ο νικητής είχε προθεσμία 60 ημερών για να εμφανιστεί και να διεκδικήσει το ποσό.

Όταν το χρονικό όριο εξέπνευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, το τζακπότ έμεινε… αζήτητο.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 2, 12, 16, 20, 26 και το «Lucky Number» 2, ένας συνδυασμός που – όπως εκτιμούν στη FDJ – πιθανότατα βασίστηκε σε προσωπικές ημερομηνίες, όπως γενέθλια.

Το ρεκόρ που δεν θέλει κανείς να έχει

Η εταιρεία χαρακτήρισε την περίπτωση ως τη μεγαλύτερη αζήτητη νίκη στην ιστορία της γαλλικής λοταρίας, σπάζοντας προηγούμενο ρεκόρ των 8 εκατ. ευρώ από το 2011.

Παρά τις ειδοποιήσεις, τις καμπάνιες και ακόμη και ειδική γραμμή επικοινωνίας, ο νικητής δεν εντοπίστηκε ποτέ.

À minuit, il sera trop tard : un gagnant du Loto remporte 13 millions d'euros sans se manifester, la FDJ à sa recherche

➡️ https://t.co/X7rye9Safd pic.twitter.com/NdIEZRmyyT — LCI (@LCI) June 22, 2026

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, το ποσό δεν «χάνεται», αλλά επιστρέφει στα αποθεματικά της FDJ και επαναδιανέμεται σε μελλοντικές ειδικές κληρώσεις ως «αζήτητο έπαθλο».