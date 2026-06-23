Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και σκόρπισε τον πανικό σε πόλη της Κίνας - Τρομακτικό βίντεο

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, όταν ένας ταύρος δραπέτευσε από τοπικό σφαγείο και εισέβαλε σε πολυσύχναστη αγορά της πόλης, επιτιθέμενος σε περαστικούς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται το εξαγριωμένο ζώο να εκσφενδονίζει στον αέρα δύο νεαρούς, τραυματίζοντάς τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιτίθεται σε ένα ακόμα άτομο, ρίχνοντάς το βίαια στο έδαφος.

Όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ταύρος έκανε την εμφάνισή του αναπάντεχα στους δρόμους της περιοχής, με τους πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από την πορεία του. Κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε καταστήματα και πολίτες.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο ιδιοκτήτης του σφαγείου ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές για τη διαφυγή του ζώου.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων επιθέσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση ακινητοποίησης του ταύρου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με το ζώο να παραμένει εξαιρετικά επιθετικό.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ταύρος τελικά θανατώθηκε περίπου δύο ώρες μετά την απόδρασή του.