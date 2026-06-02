Ταύρος κάρφωσε ταυρομάχο και τον πέταξε στον αέρα - Ανατριχιαστικό βίντεο

Ο Ισπανός ταυρομάχος Πάκο Ουρένια τραυματίστηκε σοβαρά όταν ταύρος τον κάρφωσε στον αριστερό μηρό και τον πέταξε στον αέρα, μπροστά στους θεατές της αρένας. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, επαναφέρει τη συζήτηση για ένα θέαμα που στην Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από πολλούς ως παράδοση, αλλά για τους επικριτές του παραμένει μια αιματηρή πρακτική με θύματα τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή.

Ο 41χρονος matador από τη Μούρθια τραυματίστηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον τρίτο ταύρο της βραδιάς στη διάσημη αρένα Las Ventas της Μαδρίτης. Ο ταύρος τον χτύπησε με το κέρατο στον αριστερό μηρό, τον σήκωσε στον αέρα και τον κράτησε για μερικά δευτερόλεπτα καρφωμένο, ένα σκηνικό που προκάλεσε αναστάτωση στην αρένα.

Άμεση ήταν η αντίδραση των υπολοίπων ταυρομάχων που βρίσκονταν στην αρένα. Οι quadrillas έσπευσαν και κάλυψαν τα μάτια του ταύρου με τα δικά τους πανιά, δίνοντας στον Πάκο Ουρένια τον απαραίτητο χρόνο να ξεφύγει από το ζώο.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού και το αίμα που έτρεχε από το πόδι του, ο Ουρένια παρέμεινε για λίγο ακόμη στην αρένα και συνέχισε τη διαδικασία της ταυρομαχίας, πριν κατευθυνθεί τελικά στο ιατρείο της Las Ventas, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Herido Paco Ureña en el tercer Adolfo de la tarde en Madrid. pic.twitter.com/0Yf5mpynLW — Media Veronica Radio La Isla (@MveronicaRLI) May 31, 2026

Τραύματα συνολικού μήκους 30 εκατοστών

Το ιατρικό ανακοινωθέν έκανε λόγο για σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με την περιγραφή των γιατρών, το κέρατο του ταύρου προκάλεσε τραύμα με σημείο εισόδου στο άνω τμήμα της πρόσθιας επιφάνειας του αριστερού μηρού.

Η πρώτη διαδρομή του τραύματος είχε μήκος 20 εκατοστά, με ανοδική και εξωτερική κατεύθυνση, περνώντας γύρω από τον ραπτικό μυ και φτάνοντας έως την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα. Η δεύτερη διαδρομή, μήκους 10 εκατοστών, κατευθύνθηκε προς τα πίσω, προκάλεσε κάκωση στη μηριαία αρτηρία και έφτασε έως την πρόσθια επιφάνεια του μηριαίου οστού.

Με άλλα λόγια, ο ταυρομάχος υπέστη δύο διαδρομές τραύματος συνολικού μήκους 30 εκατοστών, σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά της φετινής Feria de San Isidro.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην El Mundo ο ατζέντης του, Χουάν Ντιέγκο, η κατάσταση του Πάκο Ουρένια εξελίσσεται ευνοϊκά, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο ταυρομάχος πέρασε την πρώτη νύχτα χωρίς πυρετό, ενώ οι έντονοι πόνοι αντιμετωπίζονται με αναλγητική αγωγή. Κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας εμφάνισε την αναμενόμενη κόπωση, τόσο από τη χειρουργική επέμβαση όσο και από τη σωματική καταπόνηση που είχε προηγηθεί.

Το περιβάλλον του αναφέρει ότι η ψυχολογική του κατάσταση είναι καλή και πως ο ίδιος σκέφτεται ήδη την αποθεραπεία του, με στόχο να επιστρέψει κάποια στιγμή στις αρένες.

Το βίντεο που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις ταυρομαχίες

Το βίντεο από τη Las Ventas κάνει τον γύρο των ισπανικών μέσων, με τις εικόνες να δείχνουν τη στιγμή που ο ταύρος καρφώνει τον Ουρένια και τον πετά στον αέρα. Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που φωτίζει την ωμή πραγματικότητα ενός θεάματος το οποίο στην Ισπανία εξακολουθεί να έχει ένθερμους υποστηρικτές, αλλά και σφοδρούς επικριτές.

Για τους υπερασπιστές, οι ταυρομαχίες αποτελούν κομμάτι της ισπανικής παράδοσης. Για τους πολέμιους, όμως, παραμένουν μια βίαιη πρακτική που βασίζεται στην καταπόνηση και τη θανάτωση ζώων για δημόσιο θέαμα.

Ποιος είναι ο Πάκο Ουρένια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάκο Ουρένια αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η διαδρομή του στις ταυρομαχίες έχει σημαδευτεί από τραυματισμούς, αλλά και από επιστροφές που στην Ισπανία παρουσιάζονται συχνά ως κομμάτι της σκληρής μυθολογίας της αρένας.

Ακόμη και τώρα, λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Ισπανός ταυρομάχος φέρεται να έχει ήδη το μυαλό του στην αποκατάσταση και στην επιστροφή του στην αρένα με την traje de luces, την παραδοσιακή στολή των ταυρομάχων.