«Βόμβα» Τραμπ για τον Κιρ Στάρμερ: «Θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός - Απέτυχε παταγωδώς»
Την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου προανήγγειλε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social.
Την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «απέτυχε παταγωδώς».
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι τα καλύτερα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».