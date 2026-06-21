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«Βόμβα» Τραμπ για τον Κιρ Στάρμερ: «Θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός - Απέτυχε παταγωδώς»

Την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου προανήγγειλε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social.

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «απέτυχε παταγωδώς».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι τα καλύτερα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

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Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Κιρ Στάρμερ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλη Βρετανία

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