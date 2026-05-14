Ντόμινο εξελίξεων στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας και ανοίγει θέμα ηγεσίας

Η πολιτική κρίση στη Βρετανία βαθαίνει, καθώς ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ υπέβαλε την παραίτησή του από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Ο Στρίτινγκ, που θεωρείται από πολλούς πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω επιστολής προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν εμπιστεύεται πλέον την ηγεσία του.

«Έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία σας»

Στην επιστολή παραίτησης, ο πρώην πλέον υπουργός Υγείας αναφέρει πως, παρά τις επιτυχίες που καταγράφηκαν στη βελτίωση της λειτουργίας του NHS, δεν μπορούσε να παραμείνει στην κυβέρνηση.

«Όπως γνωρίζετε από τη συνομιλία μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη στην ηγεσία σας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν άτιμο και χωρίς αρχές να παραμείνω στη θέση μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί πλέον δεδομένο πως ο Στάρμερ δεν θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές των Εργατικών και τα εργατικά συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών και όχι προσωπικοτήτων ή μικροφραξιονισμού», υπογράμμισε.

Αυξάνονται οι πιέσεις στον Στάρμερ

Η παραίτηση του Στρίτινγκ έρχεται σε μία περίοδο έντονης αμφισβήτησης για τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωκομματικές πιέσεις και αιτήματα παραίτησης.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε δηλώσει αποφασισμένος να «συνεχίσει να κυβερνά», παρά τις αντιδράσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό των Εργατικών.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, περισσότεροι από 70 βουλευτές του κόμματος, αλλά και μέλη της κυβέρνησης, έχουν ζητήσει την αποχώρησή του από την ηγεσία. Ήδη δύο υφυπουργοί έχουν παραιτηθεί, επιχειρώντας να εντείνουν την πίεση προς τον Στάρμερ.

Οι εκλογές και η εσωκομματική κρίση

Οι πιέσεις προς τον ηγέτη των Εργατικών εντάθηκαν μετά την ομιλία που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με στόχο να δώσει νέα ώθηση στην κυβέρνησή του ύστερα από τις αρνητικές επιδόσεις των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές.

Ωστόσο, η παρέμβασή του φαίνεται πως δεν κατάφερε να ανακόψει την εσωκομματική κρίση, με τα σενάρια διαδοχής να ενισχύονται ολοένα και περισσότερο στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας.